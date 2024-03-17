Їстимуть навіть діти: дізнайтеся таємниці приготування смачного пангасіуса
17 березня 2024, 20:54Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Пангасіус – корисна та недорога риба, яку варто включити до свого раціону. А щоб приготувати його смачно, скористайтеся цим простим рецептом.
Спробуйте приготувати котлетки. Їх їстимуть навіть ті, хто не любить рибу.
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Котлети з пангасіуса
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів філе пангасіуса;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– 2 картоплини;
– 50 грамів манки;
– сіль, перець, приправа до риби до смаку;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 60 мілілітрів олії. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Філе пангасіуса помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматками.
- Цибулю і картоплю почистьте і грубо наріжте. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
- Додайте до фаршу сіль, перець, спеції, манну крупу і добре перемішайте. Залиште на 15 хвилин.
- Сформуйте з рибної маси круглі котлетки й запаніруйте їх у борошні.
- Розігрійте пательню з олією й обсмажте котлети з двох боків до золотистого кольору протягом 6 – 8 хвилин. Подавайте теплими.