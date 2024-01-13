Беремо субпродукт і творимо делікатес: секрет, який зробить язик ніжним та соковитим

13 січня 2024, 18:51
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Джерело:

Fajne gotowanie

Язик – це той делікатес, який потребує певних знань, щоб його смачно приготувати. Існує метод, дотримуючись якого можна отримати ідеальну страву.

Яловичий язик при правильному приготуванні виходить ніжним і смачним. Дотримуйтеся покрокової інструкції – і результат вас точно вразить.

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Рецепт язика

  • Час: 30 хвилин + приготування
  • Порцій: 4
Інгредієнти: 
– 1 кілограм яловичого язика;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 80 грамів моркви;
– 80 грамів кореня петрушки;
– 1 цибуля порей;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист, мелений імбир.

Приготування:

  1. Помістіть язик в каструлю і налийте води так, щоб вона покрила язик. Вийміть його і додайте у воду 3 столові ложки солі, 3 лаврові листки, 5 зерен запашного перцю, чайну ложку перцю та імбиру та 4 зубчики часнику.
  2. Воду зі спеціями кип'ятіть близько 10 хвилин і дайте охолонути.
  3. Помістіть язик в холодний розсіл і залиште на ніч.
  4. На наступний день дістаньте язик, промийте його і вилийте розсіл.
  5. Овочі очистіть і дрібно наріжте.
  6. У каструлю покладіть язик, овочі, 0,5 чайної ложки перцю, 2 зубчики часнику, 3 лаврових листки, 5 зерен запашного перцю і гілочку розмарину, тушкуйте 2,5 – 3 години на малому вогні.
  7. Після закінчення цього часу вийміть язик, промийте його і зніміть шкірку.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська