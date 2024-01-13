Беремо субпродукт і творимо делікатес: секрет, який зробить язик ніжним та соковитим
13 січня 2024, 18:51Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Язик – це той делікатес, який потребує певних знань, щоб його смачно приготувати. Існує метод, дотримуючись якого можна отримати ідеальну страву.
Яловичий язик при правильному приготуванні виходить ніжним і смачним. Дотримуйтеся покрокової інструкції – і результат вас точно вразить.
Цікаво Штучний інтелект запропонував свій рецепт борщу: чим він відрізняється від того, який готуєте ви
Рецепт язика
- Час: 30 хвилин + приготування
- Порцій: 4
– 1 кілограм яловичого язика;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 80 грамів моркви;
– 80 грамів кореня петрушки;
– 1 цибуля порей;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист, мелений імбир.
Приготування:
- Помістіть язик в каструлю і налийте води так, щоб вона покрила язик. Вийміть його і додайте у воду 3 столові ложки солі, 3 лаврові листки, 5 зерен запашного перцю, чайну ложку перцю та імбиру та 4 зубчики часнику.
- Воду зі спеціями кип'ятіть близько 10 хвилин і дайте охолонути.
- Помістіть язик в холодний розсіл і залиште на ніч.
- На наступний день дістаньте язик, промийте його і вилийте розсіл.
- Овочі очистіть і дрібно наріжте.
- У каструлю покладіть язик, овочі, 0,5 чайної ложки перцю, 2 зубчики часнику, 3 лаврових листки, 5 зерен запашного перцю і гілочку розмарину, тушкуйте 2,5 – 3 години на малому вогні.
- Після закінчення цього часу вийміть язик, промийте його і зніміть шкірку.