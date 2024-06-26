Делікатес, який часто не вміють готувати: шеф розповів, як правильно смажити часникові стрілки

Часникові стрілки – справжній літній делікатес. Проте дуже важливо їх правильно приготувати.

Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як він смажить часникові стрілки. З цими порадами вони будуть м'якими та дуже ароматними.

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Як готувати часникові стрілки

Ярославський зазначив, що часникові стрілки – це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно.

Стрілки часнику краще брати найсвіжіші та найсолодші, трохи старіші доведеться тушкувати на 5 хвилин більше. На стрілках є насіннєва коробочка, яку я відриваю!

– додав шеф.

Як готувати часникові стрілки:

Наріжте стрілки так, щоб була довжина 4 – 6 сантиметрів та добре промийте.

Нагрійте пательню з олією і додайте нарізані стрілки, посоліть і підсмажте десь 5 хвилин.

Додайте шматочок вершкового масла, кілька столових ложок води, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин.

Дивіться відео, як готувати часникові стрілки:

"І це все! Стрілки готові Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю! Ще можна додавати сметану за кілька хвилин до готовності та просто їсти з відвареною картоплею", – додав Ярославський.

Також часникові стрілки можна заливати яйцями та зробити з них сезонний сніданок.

"Можна додавати й інші овочі та спеції. Можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику. Можна заморозити та використовувати взимку!" – підсумував Ярославський.