Цієї хитрості нас не вчили: який секретний інгредієнт потрібен для смаження цибулі – це не цукор
Джерело:prostoway
Смаження цибулі – це процес, до якого ми звертаємося у багатьох випадах. І виявляється, є цікавий лайфхак, який для багатьох стане відкриттям.
М'ясо, бургери, котлети, супи – смажену цибулю можна зустріти у безлічі рецептів. У процесі приготування вона набуває апетитного кольору, стає м'якою та приємною.
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Досвідчені кулінари радять використовувати під час смаження цибулі соду. Вона дозволить приготувати овоч більш рівномірно, а колір набуде особливого відтінку.
Як додавати соду до смаженої цибулі
Спочатку потрібно почати готувати цибулю. Соду варто додавати лише тоді, коли овоч почне змінювати колір та ставатиме прозорим.Пропорції: 1/3 чайної ложки соди на 300 грамів цибулі.
Про смак можете не турбуватися: жодних ознак присутності соди не буде.Стане у пригоді: як заморозити стручкову квасолю.