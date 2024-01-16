Найсмачніша печена картопля у світі: елементарний рецепт від Джеймі Олівера

Картопля – чудовий гарнір на обід чи вечерю. Спробуйте запекти її за рецептом відомого британського кухаря Джеймі Олівера.

За його словами, якою б простою не була смажена картопля, є кілька маленьких, але важливих деталей, які її покращать. Зокрема, скибочки потрібно вкладати одним рівним шаром, але залишати між ними невеликі проміжки.

До теми Цей рецепт просто розірвав тікток: ідея найкращої вечері з картоплі

Рецепт запеченої картоплі від Джеймі Олівера

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 10

– 2,5 кілограма картоплі;– 4 столові ложки масла;– оливкова олія;– 1 голівка часнику;– 15 грамів свіжої шавлії.

Приготування:

Почистьте картоплю і покладіть, не розрізаючи, в киплячу підсолену воду. Варіть її протягом 15 хвилин, а потім відкиньте на друшляк і дайте висохнути протягом двох хвилин. Акуратно струсіть друшляк кілька разів, щоб краї картоплі стали шорсткими. Цей крок забезпечить хрустку скоринку зовні. Покладіть масло та одну столову ложку оливкової олії на найбільше деко. Додайте картоплю, щедру дрібку морської солі та чорного перцю. Перемішайте, щоб картопля покрилася олією та приправами. Накрийте картоплю кришкою та залиште на ніч у холодильнику. Наступного дня розігрійте духовку до 180 градусів. Подрібніть зубчики часнику і додайте на деко. Запікайте картоплю протягом години, або поки вона не стане хрусткою і золотистою. Дістаньте деко з духовки, обережно розчавіть кожну картоплину до половини за допомогою товкачика. Збризніть листя шавлії олією, щоб надати їм ще більшої хрусткості. Посипте картоплю шавлією і запікайте ще 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Подавайте з улюбленим соусом, смаженим м'ясом чи овочами.