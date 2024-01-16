Найсмачніша печена картопля у світі: елементарний рецепт від Джеймі Олівера
16 січня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Картопля – чудовий гарнір на обід чи вечерю. Спробуйте запекти її за рецептом відомого британського кухаря Джеймі Олівера.
За його словами, якою б простою не була смажена картопля, є кілька маленьких, але важливих деталей, які її покращать. Зокрема, скибочки потрібно вкладати одним рівним шаром, але залишати між ними невеликі проміжки.
До теми Цей рецепт просто розірвав тікток: ідея найкращої вечері з картоплі
Рецепт запеченої картоплі від Джеймі Олівера
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 10
– 2,5 кілограма картоплі;
– 4 столові ложки масла;
– оливкова олія;
– 1 голівка часнику;
– 15 грамів свіжої шавлії.
Приготування:
- Почистьте картоплю і покладіть, не розрізаючи, в киплячу підсолену воду. Варіть її протягом 15 хвилин, а потім відкиньте на друшляк і дайте висохнути протягом двох хвилин. Акуратно струсіть друшляк кілька разів, щоб краї картоплі стали шорсткими. Цей крок забезпечить хрустку скоринку зовні.
- Покладіть масло та одну столову ложку оливкової олії на найбільше деко. Додайте картоплю, щедру дрібку морської солі та чорного перцю. Перемішайте, щоб картопля покрилася олією та приправами.
- Накрийте картоплю кришкою та залиште на ніч у холодильнику. Наступного дня розігрійте духовку до 180 градусів. Подрібніть зубчики часнику і додайте на деко. Запікайте картоплю протягом години, або поки вона не стане хрусткою і золотистою.
- Дістаньте деко з духовки, обережно розчавіть кожну картоплину до половини за допомогою товкачика. Збризніть листя шавлії олією, щоб надати їм ще більшої хрусткості. Посипте картоплю шавлією і запікайте ще 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Подавайте з улюбленим соусом, смаженим м'ясом чи овочами.