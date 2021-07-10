Шоколад – примхливий та делікатний продукт, адже при неправильному поводженні він може згорнутися, не застигнути або задубіти.

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Кондитерка Ліза Глінська поділилася корисними та дієвими порадами, які обов'язково потрібно врахувати при роботі з шоколадом, аби не зіпсувати продукт та майбутній десерт.



Шоколад / Фото Правда

Як зберігати шоколад

Ідеальна температура для зберігання шоколаду – від 16 – 19 градусів. Тобто зберігати його в холодильнику не можна, адже він вкриється білими плямами. Шоколад не любить спеку, сонце та тепло. Як і при переохолодженні, він вкривається білими плямами. Найкраще місце для зберігання шоколаду там, де темно та прохолодно. Шоколад боїться води. При підвищеній вологості на ньому може з'явитися пліснява. Зберігайте шоколад в його рідній, цілій упаковці або в харчовому контейнері.

Помилки в роботі з шоколадом

Температура – головна умова в роботі з шоколадом. Найбільше помилок відбуваються якраз на цьому етапі, адже не всі про неї знають та дотримуються.



Чорний шоколад / Фото УП

Якщо шоколад посивів – з'явився білий наліт:

невдало затемперований шоколад;

надто повільне охолодження;

"перекристалізація" шоколаду.

Шоколад тьмяний, не глянцевий:

шоколад неправильно затемперований;

надто холодна начинка (наприклад в цукерках).



Темперування шоколаду / Фото ВВС

Шоколад не виймається з форми:

шоколад неправильно затемперований;

шар шоколаду надто тонкий.

Дослухайтеся порад та нюансів в роботі з шоколадом він кондитерки та готуйте без помилок!