Буде наче щойно з грядки: як зберігати зелень свіжою якомога довше

Ароматна зелень чудово доповнює безліч страв. І не варто боятися купити її із запасом, адже є способи довго зберігати її свіжість.

Без зелені просто неможливо уявити собі велику кількість страв, повідомляє Смачно 24. Достатньо лише кількох гілочок, аби надати трапезі особливого смаку.

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Зберігання – головна проблема

Однак часто можна побачити, що люди купують зелень невеличкими пучками. Це логічно з огляду на те, що рослини дуже швидко втрачають свій апетитний вигляд. Достатньо кількох днів у холодильнику, як від апетитного додатка не залишиться нічого.

Втім, це зовсім не означає, що немає опцій. Якщо знати секрети, то життя на кухні стане куди простішим.

Ароматний додаток / Фото Pixabay

Як зберегти свіжість зелені

Усе, що вам потрібно – вологий рушник та звичайний поліетиленовий пакет. Цього достатньо, аби продовжити свіжість зелені.

Спочатку загортаємо зелень у рушник, який потім кладемо у пакет. Ставимо у холодильник все – ваша зелень матиме свіжий вигляд набагато довше.