Влітку кращого не вигадаєш: прості рецепти смачної окрошки

Окрошка – це страва, яка завжди асоціюється з літом. Її чудовий смак здатен потішити навіть у неймовірну спеку.

Окрошка – це та рідка страва, яку обожнюють навіть діти, інформує Смачно 24. Зазвичай цей суп асоціюють з літом, але кожен погодиться, що він доречний на столі у будь-яку мить.

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Рецепт класичної Рецепт окрошки на кефірі

окрошки

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;

– 5 яєць;

– 8 редисок;

– 2 – 3 огірки;

– 300 грамів вареної або копченої ковбаси;

– пучок кропу;

– пучок зеленої цибулі;

– квас – 1 літр;

– сіль, сметана, майонез – до смаку.

Приготування:

Картоплю та яйця відварюємо та чистимо. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, зелень подрібнюємо. Змішуємо усі інгредієнти та солимо. Викладаємо все у миску, заливаємо квасом та посипаємо зеленню. Подавати з сметаною.

Смачного!

Рецепт окрошки на кефірі

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 2 огірки;

– 2 яйця;

– 300 грамів вареної шинки;

– 5 редисок;

– пучок зеленої цибулі;

– кефір для заправки;

– сіль до смаку;

– по гілочці кропу та кінзи.

Приготування:

Картоплю варимо у мундирі, потім чистимо та кладемо у холодильник. Шинку, огірки та редиску нарізаємо кубиками. Зелену цибулю дрібно ріжемо, розтираємо у ступці з сіллю та відкладаємо. Яйця варимо та дрібно нарізаємо. Усі інгредієнти змішуємо з дрібно нарізаною зеленню. Заправляємо окрошку кефіром і одразу подаємо до столу.

Смачного!