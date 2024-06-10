Влітку кращого не вигадаєш: прості рецепти смачної окрошки
Окрошка – це страва, яка завжди асоціюється з літом. Її чудовий смак здатен потішити навіть у неймовірну спеку.
Окрошка – це та рідка страва, яку обожнюють навіть діти, інформує Смачно 24. Зазвичай цей суп асоціюють з літом, але кожен погодиться, що він доречний на столі у будь-яку мить.
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Рецепт класичної Рецепт окрошки на кефірі
окрошки
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 картоплин;
– 5 яєць;
– 8 редисок;
– 2 – 3 огірки;
– 300 грамів вареної або копченої ковбаси;
– пучок кропу;
– пучок зеленої цибулі;
– квас – 1 літр;
– сіль, сметана, майонез – до смаку.
Приготування:
- Картоплю та яйця відварюємо та чистимо.
- Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, зелень подрібнюємо.
- Змішуємо усі інгредієнти та солимо.
- Викладаємо все у миску, заливаємо квасом та посипаємо зеленню.
- Подавати з сметаною.
Смачного!
Рецепт окрошки на кефірі
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 2 огірки;
– 2 яйця;
– 300 грамів вареної шинки;
– 5 редисок;
– пучок зеленої цибулі;
– кефір для заправки;
– сіль до смаку;
– по гілочці кропу та кінзи.
Приготування:
- Картоплю варимо у мундирі, потім чистимо та кладемо у холодильник.
- Шинку, огірки та редиску нарізаємо кубиками.
- Зелену цибулю дрібно ріжемо, розтираємо у ступці з сіллю та відкладаємо.
- Яйця варимо та дрібно нарізаємо.
- Усі інгредієнти змішуємо з дрібно нарізаною зеленню.
- Заправляємо окрошку кефіром і одразу подаємо до столу.
Смачного!Коли зненацька зникло світло: рецепти простих та поживних салатів.