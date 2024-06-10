Влітку кращого не вигадаєш: прості рецепти смачної окрошки

10 червня 2024, 10:13
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Окрошка – це страва, яка завжди асоціюється з літом. Її чудовий смак здатен потішити навіть у неймовірну спеку.

Окрошка – це та рідка страва, яку обожнюють навіть діти, інформує Смачно 24. Зазвичай цей суп асоціюють з літом, але кожен погодиться, що він доречний на столі у будь-яку мить. 

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Рецепт класичної Рецепт окрошки на кефірі

окрошки

Час: 30 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;
– 5 яєць;
– 8 редисок;
– 2 – 3 огірки;
– 300 грамів вареної або копченої ковбаси;
– пучок кропу;
– пучок зеленої цибулі;
– квас – 1 літр;
– сіль, сметана, майонез – до смаку. 

Приготування:

  1. Картоплю та яйця відварюємо та чистимо. 
  2. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, зелень подрібнюємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти та солимо.
  4. Викладаємо все у миску, заливаємо квасом та посипаємо зеленню. 
  5. Подавати з сметаною. 

Смачного!

Рецепт окрошки на кефірі

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 2 картоплини;
– 2 огірки;
– 2 яйця;
– 300 грамів вареної шинки;
– 5 редисок;
– пучок зеленої цибулі;
– кефір для заправки;
– сіль до смаку;
– по гілочці кропу та кінзи. 

Приготування: 

  1. Картоплю варимо у мундирі, потім чистимо та кладемо у холодильник.
  2. Шинку, огірки та редиску нарізаємо кубиками. 
  3. Зелену цибулю дрібно ріжемо, розтираємо у ступці з сіллю та відкладаємо. 
  4. Яйця варимо та дрібно нарізаємо. 
  5. Усі інгредієнти змішуємо з дрібно нарізаною зеленню. 
  6. Заправляємо окрошку кефіром і одразу подаємо до столу. 

Смачного!

Коли зненацька зникло світло: рецепти простих та поживних салатів. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська