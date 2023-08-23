Простий рецепт смачної закрутки: аджика з яблуками та помідорами на зиму

23 серпня 2023, 19:41
Читать новость на русском

Джерело:

world recipes

Яблука та помідори – це просто топове поєднання для смачної консервації на зиму. А ще цю страву так просто готувати!

Аджика – абхазька гостра ароматна паста, яка має універсальне застосування. На її основі можна приготувати різноманітні страви, а ще це просто неймовірний соус до м'яса чи смаженої картоплі. Приготуйте аджику з яблуками – і не пошкодуєте.

Не пропустіть Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом

Рецепт аджики з яблуками

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Чудове поєднання / Фото moje gotowanie

Інгредієнти:
– 500 грамів помідорів;
– 150 грамів яблук;
– 150 грамів болгарського перцю;
– 30 грамів часнику;
– 2 гострих перці;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 чайної ложечки солі;
– 4 столові ложки соняшникової олії.

Приготування:

  • Щоб приготувати аджику, ретельно вимийте всі овочі та яблука. Яблука почистіть, видаліть серцевину.
  • З перцю видаліть насіння та білі прожилки.
  • Помідори бланшуйте та очистіть від шкірки.
  • Часник також очистіть.
  • Подрібніть всі овочі блендером, а ще краще скористайтеся м’ясорубкою.
  • Візьміть каструлю з товстим дном та налийте туди соняшникову олію.
  • Опустіть овочеву масу у каструлю.
  • Насипте в каструлю сіль і цукор, перемішайте дерев'яною ложкою.
  • Виставте ємкість на вогонь і варіть пів години, постійно помішуючи ложкою.
  • Попередньо стерилізуйте банки і кришки. Аджику зручніше заготовлювати в невеликих ємностях. Гарячу аджику розлийте по банках і щільно закрийте.
  • Переверніть банки і накрийте пледом до охолодження.
Скористайтеся цими рецептами смачних консервованих помідорів і точно не прогадаєте.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська