Простий рецепт смачної закрутки: аджика з яблуками та помідорами на зиму

Яблука та помідори – це просто топове поєднання для смачної консервації на зиму. А ще цю страву так просто готувати!

Аджика – абхазька гостра ароматна паста, яка має універсальне застосування. На її основі можна приготувати різноманітні страви, а ще це просто неймовірний соус до м'яса чи смаженої картоплі. Приготуйте аджику з яблуками – і не пошкодуєте.

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Рецепт аджики з яблуками

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Чудове поєднання / Фото moje gotowanie

– 500 грамів помідорів;– 150 грамів яблук;– 150 грамів болгарського перцю;– 30 грамів часнику;– 2 гострих перці;– 1 столова ложка цукру;– 1,5 чайної ложечки солі;– 4 столові ложки соняшникової олії.

Приготування:

Щоб приготувати аджику, ретельно вимийте всі овочі та яблука. Яблука почистіть, видаліть серцевину.

З перцю видаліть насіння та білі прожилки.

Помідори бланшуйте та очистіть від шкірки.

Часник також очистіть.

Подрібніть всі овочі блендером, а ще краще скористайтеся м’ясорубкою.

Візьміть каструлю з товстим дном та налийте туди соняшникову олію.

Опустіть овочеву масу у каструлю.

Насипте в каструлю сіль і цукор, перемішайте дерев'яною ложкою.

Виставте ємкість на вогонь і варіть пів години, постійно помішуючи ложкою.

Попередньо стерилізуйте банки і кришки. Аджику зручніше заготовлювати в невеликих ємностях. Гарячу аджику розлийте по банках і щільно закрийте.

Переверніть банки і накрийте пледом до охолодження.