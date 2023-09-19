Бабагануш з баклажанів – рецепт осінньої закуски, що тане в роті

19 вересня 2023, 12:52
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Готуємо з Юлією

З баклажанів ми зазвичай готуємо рагу, рулети чи запіканки, а от таку закуску, як бабагануш – рідко. Чому б не спробувати та не здивувати рідних корисною стравою на перекус.

Бабагануш – традиційна страва Східної кухні. Її часто можна зустріти в турецькій, ізраїльській чи інших кухнях. Це популярна закуска з печеного баклажану з поєднанням кунжутної пасти – тахіні.

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Подавайте бабагануш раз із хрумкими грінками, лавашем або лафою. Таку закуску легко приготувати, а смакувати будуть із захватом та обов'язково з добавкою.

Рецепт бабаганушу з баклажанів

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 2 баклажани;
 – 1 чайна ложка тахіні;
 – сік лимона;
 – 2 зубчики часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія;
 – кінза або петрушка (за бажанням).

Приготування:

  • Запікаємо баклажани в розігрітій духовці до 220 градусів до готовності.
  • Накриваємо їх, щоб вони запарились і легше відходила шкірка.
  • Додаємо до баклажанів всі спеції та трішки олії і змішуємо блендером до однорідної консистенції. Також можна просто перемішати або не перебивати до стану пюре – за бажанням.
  • Викладаємо бабагануш в тарілку, поливаємо трішки олією і прикрашаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи чи петрушки.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак