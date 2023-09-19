Бабагануш з баклажанів – рецепт осінньої закуски, що тане в роті

З баклажанів ми зазвичай готуємо рагу, рулети чи запіканки, а от таку закуску, як бабагануш – рідко. Чому б не спробувати та не здивувати рідних корисною стравою на перекус.

Бабагануш – традиційна страва Східної кухні. Її часто можна зустріти в турецькій, ізраїльській чи інших кухнях. Це популярна закуска з печеного баклажану з поєднанням кунжутної пасти – тахіні.

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Подавайте бабагануш раз із хрумкими грінками, лавашем або лафою. Таку закуску легко приготувати, а смакувати будуть із захватом та обов'язково з добавкою.

Рецепт бабаганушу з баклажанів

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6

– 2 баклажани;– 1 чайна ложка тахіні;– сік лимона;– 2 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– олія;– кінза або петрушка (за бажанням).

Приготування:

Запікаємо баклажани в розігрітій духовці до 220 градусів до готовності.

Накриваємо їх, щоб вони запарились і легше відходила шкірка.

Додаємо до баклажанів всі спеції та трішки олії і змішуємо блендером до однорідної консистенції. Також можна просто перемішати або не перебивати до стану пюре – за бажанням.

Викладаємо бабагануш в тарілку, поливаємо трішки олією і прикрашаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи чи петрушки.

Смачного!

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