Бабагануш з баклажанів – рецепт осінньої закуски, що тане в роті
19 вересня 2023, 12:52Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
З баклажанів ми зазвичай готуємо рагу, рулети чи запіканки, а от таку закуску, як бабагануш – рідко. Чому б не спробувати та не здивувати рідних корисною стравою на перекус.
Бабагануш – традиційна страва Східної кухні. Її часто можна зустріти в турецькій, ізраїльській чи інших кухнях. Це популярна закуска з печеного баклажану з поєднанням кунжутної пасти – тахіні.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Подавайте бабагануш раз із хрумкими грінками, лавашем або лафою. Таку закуску легко приготувати, а смакувати будуть із захватом та обов'язково з добавкою.
Рецепт бабаганушу з баклажанів
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
– 2 баклажани;
– 1 чайна ложка тахіні;
– сік лимона;
– 2 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– кінза або петрушка (за бажанням).
Приготування:
- Запікаємо баклажани в розігрітій духовці до 220 градусів до готовності.
- Накриваємо їх, щоб вони запарились і легше відходила шкірка.
- Додаємо до баклажанів всі спеції та трішки олії і змішуємо блендером до однорідної консистенції. Також можна просто перемішати або не перебивати до стану пюре – за бажанням.
- Викладаємо бабагануш в тарілку, поливаємо трішки олією і прикрашаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи чи петрушки.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кримську самсу з бараниною та горохом.