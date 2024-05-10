Зникнуть зі столу за секунду: як приготувати смачні баклажани на грилі

10 травня 2024, 12:55
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Джерело:

"Вікна"

Баклажани є чудовим гарніром до шашлику. Спробуйте приготувати їх на грилі.

Фіналіст "МастерШеф професіонали" Микола Люлько поділився смачним рецептом баклажанів на грилі із соусом хойсін.

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Хойсін — солодкуватий китайський соус, який готують із ферментованих соєвих бобів з додаванням цукру, оцту, кунжутної олії, червоного рису, часнику, меду та суміші п'яти спецій.

Як приготувати баклажани на грилі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів баклажанів;
– 6 грамів солі;
– 50 грамів олії;
– 80 грамів соусу хойсін чи унагі;
– 10 грамів кунжуту;
– 50 грамів горіхів;
– 40 грамів кінзи.

Приготування:

  1. Баклажани наріжте на чотири частини. Посоліть їх та залиште на 15 хвилин.
  2. Потім додайте подрібнений часник, олію, добре перемішайте й обсмажте на грилі з трьох сторін. Також це можна зробити на звичайній пательні.
  3. Далі викладіть баклажани на тарілку, полийте соусом та посипте кунжутом і горіхами. Зверху додайте кінзу або іншу улюблену зелень.

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Автор: Ольга Котів