За цим рецептом м'ясо завжди буде соковитим: приготуйте ідеальний бефстроганов
18 листопада 2023, 17:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Традиційний бефстроганов завжди подається гарячим і з картопляним пюре. Приготувавши яловичину за цим рецептом, ви здивуєтеся її м'якості.
Назва страви походить з французької та означає "яловичина по-строганівськи". Також її можна зустріти під низкою інших найменувань – м'ясо по-строганівськи чи Беф-Строганов.
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Рецепт ідеального бефстроганов
- Час: 1 година
- Порцій: 3
– 500 грамів яловичини (радимо використовувати шийну частину);
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка борошна;
– 100 мілілітрів сметани;
– 20 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 1 лавровий листок.
Приготуйте бефстроганов – вам сподобається / Фото Unsplash
Приготування:
- Наріжте яловичину смужками чи шматочками, як більше подобається. Також подрібніть часник, а цибулю поріжте пір'ям або півкільцями.
- М'ясо посоліть, поперчіть, присипте борошном та добре перемішайте, щоб воно покрило всі шматочки.
- Обсмажте яловичину на олії у 2 – 3 підходи на добре прогрітій сковороді до рум'яності. Перекладіть на тарілку.
- На цій же сковороді обсмажте цибулю до золотавості, після чого додайте вершкове масло. Викладіть м'ясо до цибулі, додайте часник, томатну пасту, сметану та воду.
- Добре перемішайте, додайте лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте до бажаної м'якості м'яса, але не менше ніж 20 – 30 хвилин.