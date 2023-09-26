Білі гриби в сметані до свята чи в будні: готуємо на сковорідці
26 вересня 2023, 15:13Читать новость на русском
Джерело:Шуба Лайф
Ароматні білі гриби – справжній скарб осені, який так полюбляють українці. Без них важко уявити страви на Святвечір, чи родинне застілля.
Білі гриби – особливий осінній делікатес, який зачаровує не тільки смаком, а й ароматом. Аби цілу зиму насолоджуватися грибами заготуйте їх в сушеному чи мороженому вигляді.
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З білих грибів можна приготувати безліч страв: від закусок та супів, до соусів та пирогів. Ми пропонуємо зупинитися на білих грибах в сметані – ситно та смачно.
Рецепт білих грибів в сметані
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів білих грибів;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 морква;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 40 грамів олії;
– 100 грамів сметани.
Приготування:
- Ретельно миємо гриби, чистимо та просушуємо на паперових рушниках. Великі гриби нарізаємо шматочками. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо 15 хвилин.
- Потім гриби відкидаємо на друшляк і промиваємо під проточною водою.
- Цибулю та моркву чистимо від лушпиння, миємо і нарізаємо кубиками.
- У сковороді нагріваємо олію, смажимо цибулю та моркву до напівготовності. Додаємо гриби і смажимо, помішуючи, 10 хвилин.
- Присмачуємо спеціями, вливаємо сметану і перемішуємо.
- Тушкуємо страву під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.
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