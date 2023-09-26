Білі гриби в сметані до свята чи в будні: готуємо на сковорідці

26 вересня 2023, 15:13
Читать новость на русском

Джерело:

Шуба Лайф

Ароматні білі гриби – справжній скарб осені, який так полюбляють українці. Без них важко уявити страви на Святвечір, чи родинне застілля.

Білі гриби – особливий осінній делікатес, який зачаровує не тільки смаком, а й ароматом. Аби цілу зиму насолоджуватися грибами заготуйте їх в сушеному чи мороженому вигляді. 

Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу

З білих грибів можна приготувати безліч страв: від закусок та супів, до соусів та пирогів. Ми пропонуємо зупинитися на білих грибах в сметані – ситно та смачно.

Рецепт білих грибів в сметані

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів білих грибів;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 морква;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 40 грамів олії;
 – 100 грамів сметани.

Приготування:

  • Ретельно миємо гриби, чистимо та просушуємо на паперових рушниках. Великі гриби нарізаємо шматочками. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо 15 хвилин.
  • Потім гриби відкидаємо на друшляк і промиваємо під проточною водою.
  • Цибулю та моркву чистимо від лушпиння, миємо і нарізаємо кубиками.
  • У сковороді нагріваємо олію, смажимо цибулю та моркву до напівготовності. Додаємо гриби і смажимо, помішуючи, 10 хвилин.
  • Присмачуємо спеціями, вливаємо сметану і перемішуємо.
  • Тушкуємо страву під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати лимонний пиріг з тіста філо та ягодами.
Автор: Богданна Рибак