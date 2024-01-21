Скільки часу пекти бісквіт: практичний та простий рецепт
Джерело:Kwestia smaku
Бісквіт – це надзвичайно універсальна основа для торта, яка поєднується практично з будь-яким кремом. Як його готувати та скільки часу випікати – це знання, яке стане у пригоді для кожної господині.
Пухкий і ніжний – таким має бути ідеальний бісквіт. Прикрашений фруктами, збитими вершками або желе, він стане предметом гордості на вашому столі.
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Все залежить від інгредієнтів
Кожен кухар може відповісти на це питання по-різному. І кожен може матиме рацію, адже від виду і кількості використовуваних інгредієнтів залежить, скільки часу випікати бісквіт. У деяких випадках це займе всього 20 хвилин, в інших – майже годину.
Основний критерій, за яким можна визначити час запікання – це кількість яєць, які використовуються в рецепті.Скільки часу випікати бісквіт:
- 3 яйця – 20 хвилин;
- 4 яйця – 25 хвилин;
- 5 яєць – 40 хвилин;
- 6 яєць – 45 хвилин;
- 7 яєць – 45 – 50 хвилин;
- 8 яєць – 50 – 55 хвилин.
Рецепт бісквіта
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 7 яєць кімнатної температури;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 грамів крохмалю.
Приготування:
- Дно форми діаметром 26 сантиметрів застеліть папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів (верх і низ без конвекції).
- Білки збийте до міцної піни, потім по ложці додайте цукор, ретельно збийте, поки цукор повністю не розчиниться і не вийде густа блискуча піна.
- Продовжуйте помішувати, поступово додайте жовтки.
- Збивайте ще 5 хвилин, поки піна не стане дуже пишною і густою.
- Пшеничне борошно, розпушувач та крохмаль просійте в окрему миску і перемішайте.
- Додайте отриману суміш до збитої маси, бажано через сито і трьома порціями, щоразу коротко перемішуючи на дуже низькій швидкості міксера або обережно перемішуючи ложкою до з’єднання інгредієнтів.
- Вилийте суміш у форму і поставте в духовку.
- Випікайте приблизно 45 хвилин.