Рецепт справжнього закарпатського бограча

16 червня 2023, 20:09
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Джерело:

Аuthentic Ukraine

Про справжній закарпатський бограч на вогні ходять легенди, а от як приготувати його вдома? У нас є рецепт!

Бограч – це густий і насичений суп. Йому характерна велика кількість м'яса, моркви й томатів, картоплі, приправи та ароматна паприка. Багато паприки.

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Аби й ви могли скуштувати домашній густий суп, ми дібрали найкращий рецепт справжнього закарпатського бограча.

Рецепт закарпатського бограча

  • Час: 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 100 грамів копченого бекону;
 – 3 ріпчасті цибулини;
 – 2 морквини;
 – 6 картоплин;
 – 3 зубки часнику;
 – 400 грамів томатів у власному соку;
 – 2 солодкі перці;
 – 1 гострий перець;
 – 600 грамів яловичини;
 – 800 грамів м'ясних свинячих реберець;
 – 1 столова ложка солодкої паприки;
 – сіль та спеції;
 – 2,5 літри води;
 – жменька петрушки.

Приготування:

  • Нарізаємо невеличкими кубиками бекон, очищену цибулю. Моркву нарізаємо соломкою, солодкий перець – довільно.
  • Очищену картоплю нарізаємо грубими шматками, часник – дрібно-дрібно. Так само і гострий перець.
  • Розрізаємо ребра по одному. Яловичину ріжемо так, щоб можна було за один укус з’їсти в готовому виді.
  • Смажимо бекон на середньому вогні до вигляду шкварок.  Висипаємо цибулю та смажимо кілька хвилин. Додаємо моркву, смажимо ще кілька хвилин.
  • Далі додаємо мелений гострий перець і паприку.
  • Додаємо розім'яті томати разом із соком, солодкий перець одразу за томатами. Додаємо м'ясо.
  • Доливаємо воду, вода повинна накрити м'ясо. Присмачуємо спеціями і сіллю. Доводимо наш суп до кипіння.
  • Зменшуємо вогонь до мінімального та варимо до того часу, поки м’ясо стане м’яким. Закладаємо картоплю.
  • При необхідності доливаємо ще трохи води, щоб закривала всі продукти.
  • Готуємо бограч до того часу, поки зм’якне картопля. Додаємо часник та зелень.
  • Настоюємо суп десять хвилин, подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак