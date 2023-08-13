Рецепт булки з вишнею та шоколадом, який приготує навіть початківець

13 серпня 2023, 10:39
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Джерело:

Валентина Саєнко

Пухкі, солодкі булочки – це завжди запах дитинства. Смак, який не можливо забути. Чому б не приготувати їх власноруч та з'їсти з теплим молоком чи кавою? Нумо готувати!

Набридли сніданки з оладок чи бутербродів? Пропонуємо зайнятися домашньою випічкою та приготувати ароматні булочки. Начинкою будуть вишні та шоколад.

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Подайте їх зі склянкою какао чи молока, чаєм чи компотом. Такі домашні ласощі стануть справжньою насолодою, як для дітей, так і для дорослих.

Рецепт булочок з вишнями та шоколадом

  • Час: 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти для тіста:
 – 400 грамів борошна;
 – 2 яйця;
 – 120 грамів молока;
 – 50 грамів цукру;
 – 15 грамів свіжих дріжджів.
Для начинки:
 – 500 грамів вишні;
 – 50 грамів цукру;
 – 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – шоколад.

Приготування:

  • Спочатку робимо опару. Дріжджі змішуємо з цукром, теплим молоком та ложкою борошна. Перемішаємо та даємо постояти в теплі 10 – 15 хвилин.
  • Далі просто змішуємо всі інгредієнти, які вказані в рецепті до однорідності і трохи вимішаємо тісто. Накриваємо і даємо постояти годину в теплі.
  • Готуємо начинку. Вишню чистимо, засипаємо цукром і ставимо варитись на плиту на повільний вогонь. Вона дасть багато соку. Добре уварюємо і якщо потрібно, то загущуємо крохмалем. Начинка має бути дуже густою, адже від цього залежить результат.
  • Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на 2 частини. Розкачуємо кожну, як для рулету, в довжину. Змащуємо начинкою і скручуємо в рулет. Розрізаємо його на дві частини і формуємо.
  • Викладаємо в форму, чекаємо ще 20 хвилин, змащуємо жовтком і запікаємо при 180 приблизно 30 – 40 хвилин.
  • Поливаємо розтопленим шоколадом та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак