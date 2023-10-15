Яблучні булочки з корицею в листковому тісті – осіння випічка вихідного дня

Яблучні булочки з корицею стану справжньою насолодою для цілої сім'ї. Хрустка скоринка, ніжний аромат кориці та соковиті запечені яблука в тісті – смакота!

З яблук можна приготувати багато цікавих десертів, проте ми пропонуємо зупинитися на домашній випічці. А саме на булочках з листкового тіста з корицею та цукром.

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Таку домашню випічку можна подавати як до святкового столу, так і до буденного чаювання. А якщо ще додати кульку морозива вийде ще смачніше.

Рецепт яблучних булочок в тісті

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 штук

– 3 великі яблука;– 500 грамів листково-дріжджового тіста;– 2 столові ложки цукру;– 1 чайна ложка кориці з гіркою;– 1 яйце.

Приготування:

Нарізаємо помиті та очищені яблука кільцями. Видаляємо серединки з насінням.

Змішуємо корицю та цукор, паніруємо в цій суміші яблука з двох сторін.

Розігріваємо духовку до 190 градусів.

Розкачуємо тісто, нарізаємо довгими тонкими полосками. Загортаємо яблука через серединки.

Зверху змащуємо сформовані булочки яйцем, посипаємо сумішшю цукру та кориці та відправляємо випікатися.

Через 25 – 30 хвилин яблучні булочки будуть готові.

Смачного!

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