Яблучні булочки з корицею в листковому тісті – осіння випічка вихідного дня

15 жовтня 2023, 12:14
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Яблучні булочки з корицею стану справжньою насолодою для цілої сім'ї. Хрустка скоринка, ніжний аромат кориці та соковиті запечені яблука в тісті – смакота!

З яблук можна приготувати багато цікавих десертів, проте ми пропонуємо зупинитися на домашній випічці. А саме на булочках з листкового тіста з корицею та цукром.

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Таку домашню випічку можна подавати як до святкового столу, так і до буденного чаювання. А якщо ще додати кульку морозива вийде ще смачніше.

Рецепт яблучних булочок в тісті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 3 великі яблука;
 – 500 грамів листково-дріжджового тіста;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 1 чайна ложка кориці з гіркою;
 – 1 яйце.

Приготування:

  • Нарізаємо помиті та очищені яблука кільцями. Видаляємо серединки з насінням.
  • Змішуємо корицю та цукор, паніруємо в цій суміші яблука з двох сторін.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів.
  • Розкачуємо тісто, нарізаємо довгими тонкими полосками. Загортаємо яблука через серединки.
  • Зверху змащуємо сформовані булочки яйцем, посипаємо сумішшю цукру та кориці та відправляємо випікатися. 
  • Через 25 – 30 хвилин яблучні булочки будуть готові.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак