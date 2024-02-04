Такий бульйон готують у Відні: що особливого туди додають
4 лютого 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Fakt
Може здатися, що бульйон – це звична страва, якою важко здивувати. Проте це далеко не так. У Відні до нього додають такі інгредієнти, які створюють неймовірний смак.
Бульйон готують по-різному, з додаванням ароматних спецій. Популярними варіантами є по-американськи – зі шматочками курки, овочами і макаронами, а також східний. Однак ви просто мусите познайомитися із австрійською варіацією страви. У місцевих ресторанах її називають "Rindsuppe mit Wiener Einlage", що перекладається як "яловичий бульйон з віденською вставкою".
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Рецепт бульйону по-віденськи
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Новий смак звичної страви / Ілюстративне фото pexelsІнгредієнти:
– 750 грамів яловичини;
– 500 грамів яловичих кісток;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 1 корінь петрушки;
– 1/4 цибулини селери;
– 4 зубчики часнику;
– петрушка до смаку,
– свіжий або сушений чебрець до смаку;
– 2 лаврових листки;
– сіль і кілька зерен перцю до смаку;
млинці:
– 2 яйця;
– пів склянки пшеничного борошна;
– пів склянки молока;
– пів склянки газованої води;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Покладіть м’ясо з кістками у велику каструлю, залийте зимною водою (приблизно 2,5 літри) і доведіть до кипіння, знімаючи піну. Цибулю розріжте навпіл, не очищаючи, і обсмажте на вогні до темно-коричневого кольору.
- Додайте в суп чайну ложку солі, лавровий лист, горошини перцю і обсмажені половинки цибулі. Варіть все на повільному вогні не менше 3 годин (чим довше, тим краще).
- З’єднайте всі інгредієнти для млинців до однорідної маси.
- Смажте млинці на невеликій кількості жиру і відставте остигати. Коли охолонуть, наріжте тонкими смужками.
- Зварений суп процідіть і видаліть цибулю, м'ясо і кістки. Яловичину наріжте невеликими шматочками.
- У каструлю з прозорим бульйоном додати нарізані овочі, очищені зубчики часнику, зелень, сіль, перець і м'ясо.
- Готуйте ще приблизно 30 хвилин.
- Подавайте бульйон з нарізаними млинцями і шматочками м'яса.