Такий бульйон готують у Відні: що особливого туди додають

Може здатися, що бульйон – це звична страва, якою важко здивувати. Проте це далеко не так. У Відні до нього додають такі інгредієнти, які створюють неймовірний смак.

Бульйон готують по-різному, з додаванням ароматних спецій. Популярними варіантами є по-американськи – зі шматочками курки, овочами і макаронами, а також східний. Однак ви просто мусите познайомитися із австрійською варіацією страви. У місцевих ресторанах її називають "Rindsuppe mit Wiener Einlage", що перекладається як "яловичий бульйон з віденською вставкою".

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Рецепт бульйону по-віденськи

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Новий смак звичної страви / Ілюстративне фото pexels

– 750 грамів яловичини;– 500 грамів яловичих кісток;– 2 цибулини;– 2 морквини;– 1 корінь петрушки;– 1/4 цибулини селери;– 4 зубчики часнику;– петрушка до смаку,– свіжий або сушений чебрець до смаку;– 2 лаврових листки;– сіль і кілька зерен перцю до смаку;– 2 яйця;– пів склянки пшеничного борошна;– пів склянки молока;– пів склянки газованої води;– дрібка солі;– олія для смаження.

Приготування:

Покладіть м’ясо з кістками у велику каструлю, залийте зимною водою (приблизно 2,5 літри) і доведіть до кипіння, знімаючи піну. Цибулю розріжте навпіл, не очищаючи, і обсмажте на вогні до темно-коричневого кольору. Додайте в суп чайну ложку солі, лавровий лист, горошини перцю і обсмажені половинки цибулі. Варіть все на повільному вогні не менше 3 годин (чим довше, тим краще). З’єднайте всі інгредієнти для млинців до однорідної маси. Смажте млинці на невеликій кількості жиру і відставте остигати. Коли охолонуть, наріжте тонкими смужками. Зварений суп процідіть і видаліть цибулю, м'ясо і кістки. Яловичину наріжте невеликими шматочками. У каструлю з прозорим бульйоном додати нарізані овочі, очищені зубчики часнику, зелень, сіль, перець і м'ясо. Готуйте ще приблизно 30 хвилин. Подавайте бульйон з нарізаними млинцями і шматочками м'яса.

Наскільки це необхідний крок: чи потрібно зніматиз бульйону.