Українська кухня така смачна: приготуйте буцики – старовинний рецепт

18 жовтня 2023, 21:13
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Джерело:

Шуба

Відварені пласкі шматочки тіста, які потрібно куштувати зі шкварками, медом, сметаною або тертим сиром – це так апетитно. Обовязково скористайтеся цим старовинним рецептом.

Ззовні буцики схожі на вареники, але без начинки. Буцикам можна надати будь-яку форму, все на розсуд кулінара. Їх можна додавати в супи або подавати як самостійну страву.

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Рецепт буциків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 0,5 склянки молока 2,8%;
– 1 яйце;
– 100 грамів масла;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка соди.

Приготування:

  • У великій мисці зєднайте просіяне борошно соду та сіль та ретельно перемішайте.
  • Додайте яйце та молоко і замісіть тісто.
  • Миску обгорніть харчовою плівкою та відставте на пів години.
  • Дошку посипте мукою та викладіть на неї готове тісто.
  • Розкатайте його у тонкий шар 2 міліметр товщиною.
  • Наріжте тісто квадратиками, приблизно 3,5 на 3,5 сантиметра (за бажанням можете скласти їх конвертиками).
  • У велику каструлю налийте воду, підсоліть її та доведіть до кипіння.
  • Опустіть частину буциків у воду та варіть до готовності, приблизно 1 – 2 хвилини після повторного закипання води.
  • Розігрійте у сковороді вершкове масло та обсмажте варені буцики до появи золотистої скоринки.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська