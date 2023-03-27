Буженина з яловичини – відмінна закуска як до святкового, так і до буденного столу. Її можна подавати разом з м'ясною нарізкою, до гарячих страв чи салатів, або просто на канапку.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом з читачами та впевнений, що він вам сподобається.

Рецепт буженини з яловичини

Час: 1 доба

1 доба Порції: 8

Інгредієнти:

– 1700 грамів яловичини;

– 140 грамів солі;

– 2 літри води;

– 30 грамів олії;

– 2 чайні ложки коріандру;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 чайна ложка кмину;

– 1 чайна ложка часнику;

– 2 чайні ложки копченої паприки.

Приготування:

Зачищаємо м'ясо від плівок та занурюємо в соляний розчин на 10 – 12 годин. Перев'язуємо кулінарною ниткою.

Якщо ви використовуєте не мелені спеції обовязково перед їх перетиранням підігрійте їх в сковорідці чи сотейнику, так їх смак стане кращим. Обсипте м'ясо сумішшю спецій, хай відпочине 2 – 3 годинки.

Обсмажуємо м'ясо з усіх сторін на дуже розігрітій сковорідці. Відправляємо його в розігріту духовку на 180 градусів, орієнтовно 40 – 45 хвилин. Вже після 30 хвилин в духовці поміряйте, яка температура в середині шматка вашого м'яса. Ідеальна температура буде 50 градусів, максимум 52 і це вже катастрофічно швидко виймаємо з духовки.

Після того як ви виймете м'ясо, воно ще саме з рахунок внутрішньої температури набере 4 – 6 градусів. Якщо ви хочете максимально соковите м'ясо прислухайтесь до порад шеф-кухаря.

Не ріжте його відразу, дайте йому відпочити 10 – 15 хвилин, за цей час в тканинах зникне напруження після великої температури, сік рівномірно розійдеться по всьому шматку м'яса.

Смачного!