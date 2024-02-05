Хрусткі наче щойно з упаковки: готуємо чипси у духовці чи мікрохвильовці – два рецепти

Чипси – одна з наших улюблених закусок, ми любимо їх ласувати на вечірці, у подорожі чи під час перегляду серіалу. Не обов'язкової йти за ними у магазин – приготуйте цей смаколик вдома.

Домашні чипси смачні та корисні. Їх можна приготувати з різних овочів і не тільки на пательні, а у духовці чи мікрохвильовій печі. Рецепти дуже прості!

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Картопляні чипси з духовки

Час: 20 хвилин

– картопля;– оливкова олія;– сіль і перець до смаку.– інші улюблені спеції, наприклад, орегано, гостра або копчена паприка.

Приготування:

Картоплю очистіть, вимийте і наріжте тонкими скибочками. Злегка збризніть їх оливковою олією і приправте спеціями. Розкладіть на деку так, щоб було багато місця і не стикалися одні з одним. Розігрійте духовку до 220 градусів, помістіть туди деко з чіпсами і запікайте 10 хвилин на конвекції. Після закінчення цього часу вимкніть духовку, але залиште чипси всередині до повного охолодження. Від цього вони стануть хрусткими.

Картопляні чипси в мікрохвильовці

Час: 20 хвилин

– картопля;– улюблені спеції.

Приготування:

Картоплю очистіть і наріжте тонкими скибочками. Помістіть її в миску і залийте дуже холодною водою. Ретельно промийте, вилийте воду і налийте свіжої. Продовжуйте полоскання, щоб видалити якомога більше крохмалю – остання налита вода повинна бути майже прозорою. Процідіть чипси в ситечко і ретельно висушіть. Велику тарілку застеліть папером для випічки і викладіть на неї скибочки картоплі так, щоб вони не торкалися один одного. Приправте та поставте в мікрохвильову піч. Випікайте приблизно 3 – 4 хвилини або поки чипси не стануть золотистими.

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