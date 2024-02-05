Хрусткі наче щойно з упаковки: готуємо чипси у духовці чи мікрохвильовці – два рецепти
5 лютого 2024, 15:50Читать новость на русском
Джерело:kuchnia
Чипси – одна з наших улюблених закусок, ми любимо їх ласувати на вечірці, у подорожі чи під час перегляду серіалу. Не обов'язкової йти за ними у магазин – приготуйте цей смаколик вдома.
Домашні чипси смачні та корисні. Їх можна приготувати з різних овочів і не тільки на пательні, а у духовці чи мікрохвильовій печі. Рецепти дуже прості!
Цікаво Такий бульйон готують у Відні: що особливого туди додають
Картопляні чипси з духовки
Час: 20 хвилинІнгредієнти:
– картопля;
– оливкова олія;
– сіль і перець до смаку.
– інші улюблені спеції, наприклад, орегано, гостра або копчена паприка.
Приготування:
- Картоплю очистіть, вимийте і наріжте тонкими скибочками.
- Злегка збризніть їх оливковою олією і приправте спеціями. Розкладіть на деку так, щоб було багато місця і не стикалися одні з одним.
- Розігрійте духовку до 220 градусів, помістіть туди деко з чіпсами і запікайте 10 хвилин на конвекції.
- Після закінчення цього часу вимкніть духовку, але залиште чипси всередині до повного охолодження. Від цього вони стануть хрусткими.
Картопляні чипси в мікрохвильовці
- Час: 20 хвилин
– улюблені спеції.
Приготування:
- Картоплю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Помістіть її в миску і залийте дуже холодною водою.
- Ретельно промийте, вилийте воду і налийте свіжої.
- Продовжуйте полоскання, щоб видалити якомога більше крохмалю – остання налита вода повинна бути майже прозорою. Процідіть чипси в ситечко і ретельно висушіть.
- Велику тарілку застеліть папером для випічки і викладіть на неї скибочки картоплі так, щоб вони не торкалися один одного. Приправте та поставте в мікрохвильову піч.
- Випікайте приблизно 3 – 4 хвилини або поки чипси не стануть золотистими.