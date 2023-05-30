Полунична насолода – рецепт холодного сирника без випікання
30 травня 2023, 18:14Читать новость на русском
Джерело:BBC Food
Чому б не приготувати в сезон полуниці легкий та смачний торт з сиру без випікання? У нас є перевірений рецепт.
Чизкейк – популярний американський десерт з домашнього сиру та крем-сиру. До традиційного рецепта додають цедру апельсина, а ми пропонуємо дещо його змінити.
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Щоб полегшити процес приготування чизкейка не будемо його запікати – він буде холодним, а замість цедри візьмемо полуницю.
Рецепт холодного чизкейка з полуницею
- Час: 4 години
- Порції: 8
Приготування:
- Подрібнюємо печиво в блендері до стану крихти. З'єднуємо з розтопленим маслом та добре вимішуємо.
- Викладаємо основу на круглу роз'ємну форму вкриту шаром пергаменту. Втрамбовуємо її ложкою, або за допомогою склянки.
- Домашній сир перетираємо через сито, якщо він надто сухий. Змішуємо з цукровою пудрою. Можна додати трішки сметани або вершків, якщо маса щільна.
- Желатин розводимо з водою, залишаємо аби він набух. Готову масу прогріваємо в мікрохвильовій печі, але не доводимо до кипіння. Вливаємо до сирної маси та перемішуємо.
- Частину полуниці нарізаємо шматочками та вмішуємо в сирну масу. Виливаємо на пісочний корж та відправляємо в холодильник, аби все застигло.
- Нарізаємо решту полуниці тонкими скибками, викладаємо на торт. Поливаємо готовою галяреткою та залишаємо застигнути.
- Подаємо торт до столу охолодженим.
Смачного!