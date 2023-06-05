Чизкейк з полуницею – насолода у кожній ложці
5 червня 2023, 15:58Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Влітку, коли спека та хочеться тільки прохолодного вітерцю, не має охоти готувати на кухні. Проте коли хочеться солодкого – потрібно йти на жертви, або обрати рецепт без використання духовки. Як от холодний чизкейк без випікання.
Чизкейк з полуницею – неймовірно смачний десерт, літній, свіжий та ароматний. Він підійде до будь-якого свята чи родинного застілля.
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Якщо сезон полуниці вже пройшов, або ви хочете спробувати його з іншими ягодами – сміло можете заміняти. Чудово підійдуть персики, ожина, чорниця чи лохина.
Рецепт полуничного чизкейка
- Час: 5 годин
- Порції: 8
– 300 грамів пісочного печива
– 150 грамів вершкового масла;
– 500 грамів крем-сиру;
– 250 грамів вершків від 20% жирності;
– 20 грамів желатину + 100 грамів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– ванільний ароматизатор;
– 500 грамів полуниці;
– 1 пакет полуничного желе.
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
- ️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.
- ️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.
- ️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.
- На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.
- Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.
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