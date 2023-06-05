Чизкейк з полуницею – насолода у кожній ложці

15:58

Влітку, коли спека та хочеться тільки прохолодного вітерцю, не має охоти готувати на кухні. Проте коли хочеться солодкого – потрібно йти на жертви, або обрати рецепт без використання духовки. Як от холодний чизкейк без випікання.