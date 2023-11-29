Так робили ще наші бабусі: автентичний рецепт чорносливу з вершками

29 листопада 2023, 10:10
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Джерело:

BBC

Сушіння – один зі способів зберігання слив в українській гастрономічній традиції. Тому й не дивно, що такі фрукти стали основою багатьох смачних страв.

Зокрема, мовиться про чорнослив у вершках. Ця страва разом з домашніми медовиками, наполеонами, сметанниками та горішками повсюдно готувалася на весілля, дні народження та різноманітні ювілеї.

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Рецепт чорносливу з вершками

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів чорносливу;
– 100 грамів лущених грецьких горішків;
– 300 мілілітрів вершків 33%;
– 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. Обдайте чорнослив окропом. Горішки підсмажте на сухій сковорідці.
  2. До кожної сливи закладіть просмажені та охолоджені горішки.
  3. Вершки збийте з цукровою пудрою. Аби вони перетворились на густий крем, потрібно, щоб жирність була не меншою ніж 33%. Також перед збиванням вершки треба добре охолодити, а миску, в якій це робитимете, покласти в морозильник на кілька хвилин.
  4. Цукрову пудру додавайте невеликими частинами та пильнуйте, аби вершки не перетворилися на масло.
  5. Начинені сливи викладіть у порційні тарілочки або одну посудину, а зверху додайте збиті вершки.
  6. Готову страву можна припорошити какао або дрібно посіченими горішками й лишити на 15 – 20 хвилин у холодильнику.
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Автор: Ольга Котів