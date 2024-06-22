Улюблена страва по-новому: рецепт фантастичних дерунів з грибним соусом

22 червня 2024, 18:59
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Джерело:

talli_sun

Багато українців просто обожнюють деруни. Спробуйте приготувати їх зі смачним соусом.

Гриби додадуть дерунам неймовірного аромату. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Деруни з грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 – 4 картоплини;
– 1 цибуля;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка борошна;
– сіль, перець до смаку;
– 5 – 6 печериць;
– 2 зубчики часнику;
– тим'ян до смаку;
– 200 мілілітрів вершків;
– 1 столова ложка тертого пармезану.

Дивіться, як приготувати деруни: відео

Приготування:

  1. ️ Натріть на дрібній терці картоплю та цибулю.
  2. Додайте яйце, сіль, перець, борошно та перемішайте. Смажте деруни до золотавості з обох боків.
  3. Часник подрібніть, викладіть на пательню, додайте нарізані середніми шматочками гриби, тим'ян і смажте до випаровування рідини. ️
  4. Потім влийте вершки, додайте сир, сіль, перець і готуйте кілька хвилин до загустіння.
  5. Викладіть соус на деруни ️та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів