Хрумкі та рум'яні: приготуйте класичні деруни правильно – перевірений рецепт

Класичні деруни зі сметаною люблять майже всі. Проте не кожна господиня знає, як готувати їх правильно.

Деруни дуже смачні самі по собі. Проте їх також можна подавати як гарнір до овочевої або м'ясної страви.

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Правильний рецепт класичних дерунів

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порції: 6

– 1 кілограм картоплі;– 1 куряче яйце;– 1 цибулина;– 60 грамів соняшникової олії;– 100 грамів сметани;– сіль та чорний мелений перець до смаку.



Подавайте деруни зі сметаною / Фото freepik

Приготування:

Помийте і почистьте картоплю та цибулю, після чого натріть їх на дрібну терку у велику миску. Додайте яйце, сіль, перець і перемішайте. У пательню з товстим дном налийте олію приблизно на 3 міліметри та добре розігрійте. Столовою ложкою наберіть картопляну масу і викладіть в сковороду, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні з обох боків до рум'яності. Таким чином обсмажте всі деруни. Вони мають бути із хрусткою золотавою скоринкою. Викладіть деруни на паперовий рушник, щоб він всотав зайву олію. Подавайте страву гарячою зі сметаною.