Деруни, від яких не товстішають – особливий рецепт

21 вересня 2023, 14:11
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Обожнюєте страви з картоплі, але й про фігуру не забуваєте? У нас є відмінний варіант картопляних дерунів, які не зашкодять талії.

Деруни – традиційна страва української кухні, яку готують з картоплі. В сучасній українській кухні також додають до страви твердий сир, лосось та навіть кабачки.

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Їх можна готувати невеликими за розміром, а можна – великими. Рекордний дерун, завважки 140 кілограмів спекли у місті Коростень, на святі їжі. Там навіть встановили пам’ятник деруну. Чому б і нам не поласувати ситною стравою з картоплі на обід чи вечерю? Нумо готувати!

Рецепт картопляних дерунів з лососем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 500 грамів картоплі;
 – 50 грамів сиру пармезан;
 – 50 + 20 грамів вершкового масла;
 – 20 грамів олії;
 – сіль;
 – 30 грамів сметани;
 – зелень для презентації;
 – 70 грамів слабосоленого лосося.

Приготування:

  • Натираємо очищену картоплю на тертці, вичавлюємо зайву рідину. Додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла та сіль. Перемішуємо.
  • Викладаємо більшу частину картоплі на сковорідку з олією та 20 грамами вершкового масла.
  • Смажимо дерун на середньому вогні 5 хвилин, потім накриваємо кришкою та смажимо ще 5 хвилин. На картоплю викладаємо тертий сир, другу частину картоплі. Обсмажуємо ще 5 хвилин і перевертаємо.
  • Повторюємо просмаження з іншої сторони.
  • Готовий дерун подаємо зі скибками риби та сметаною.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак