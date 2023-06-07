Домашній глазурований сирок – це не тільки впевненість у продуктах, які ви туди поклали, а й контрольований рівень цукру для дитини.

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Ви можете самотужки обирати начинку для сирочків, або готувати без неї. Ми пропонуємо класичний рецепт домашніх глазурованих сирків з кисломолочного сиру на сметані чи вершках (на вибір).

Рецепт глазурованих сирків

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів сметани 25% або вершків 33% жирності;

– 30 грамів вершкового масла;

– 60 грамів цукру;

– 5 грамів ванільного цукру.

Для глазурі:

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 75 грамів вершкового масла 82%.

Приготування:

Для глазурі вершкове масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 грамів масла на рослинну олію. Можна додатково використовувати горішки, кокосову стружку.

Беремо хороший кисломолочний сир. Важливо щоб він не був сухим, або щільними грудочками.

Додаю сметану, вершкове масло та увесь цукор і занурювальним блендером все перебиваю до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сира.

Масу викладаю у формочки, або через кондитерський мішок на маленьке деко у вигляді "сирочків", одразу вставляємо з одного боку половинку палички або зубочистку і заморожуємо.

️Якщо маса рідкувата – додайте кокосову стружку. Буде і смачно, і вона всотує надлишкову вологу.

Окремо готуємо глазур на водяній бані, або акуратно в мікрохвильовій печі (по 30 секунд). Розігріваємо шоколад та масло, все перемішуємо до однорідної консистенції, перекладаємо у склянку. Так буде комфортніше занурювати сирки і якщо є бажання додаємо ще горішки, поп-корн тощо.

Діставши сирки з морозилки, швидко занурюємо їх у теплий шоколад, викладаємо на застелене плівкою або пергаментом деко та даємо "відійти".

Смачного!

На глазур ви можете брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки рослинним, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху поки, не застигло посипати сухою малиною.

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