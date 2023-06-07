Домашній глазурований сирок – це не тільки впевненість у продуктах, які ви туди поклали, а й контрольований рівень цукру для дитини.

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Ви можете самотужки обирати начинку для сирочків, або готувати без неї. Ми пропонуємо класичний рецепт домашніх глазурованих сирків з кисломолочного сиру на сметані чи вершках (на вибір).

Рецепт глазурованих сирків

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8 штук

Приготування:

  • Для глазурі вершкове масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 грамів масла на рослинну олію. Можна додатково використовувати горішки, кокосову стружку.
  • Беремо хороший кисломолочний сир. Важливо щоб він не був сухим, або щільними грудочками.
  • Додаю сметану, вершкове масло та увесь цукор і занурювальним блендером все перебиваю до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сира.
  • Масу викладаю у формочки, або через кондитерський мішок на маленьке деко у вигляді "сирочків", одразу вставляємо з одного боку половинку палички або зубочистку і заморожуємо.
  • ️Якщо маса рідкувата – додайте кокосову стружку. Буде і смачно, і вона всотує надлишкову вологу.
  • Окремо готуємо глазур на водяній бані, або акуратно в мікрохвильовій печі (по 30 секунд). Розігріваємо шоколад та масло, все перемішуємо до однорідної консистенції, перекладаємо у склянку. Так буде комфортніше занурювати сирки і якщо є бажання додаємо ще горішки, поп-корн тощо.
  • Діставши сирки з морозилки, швидко занурюємо їх у теплий шоколад, викладаємо на застелене плівкою або пергаментом деко та даємо "відійти".

Смачного!

На глазур ви можете брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки рослинним, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху поки, не застигло посипати сухою малиною.