Сорбет з полуниці та персика – рецепт для тих, кому не можна морозива
20 липня 2023, 14:47Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Якщо ви не вживаєте молочних продуктів, але обожнюєте морозиво – вихід є! У нас є рецепт домашнього ягідного сорбету без труднощів.
Сорбет з полуниці та персика – ідеальний варіант літнього десерту, який не тільки втамує спрагу, а й додасть особливих ноток у спекотний день.
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Такий десерт можна подавати як перед застіллям, так і в якості десерту. А регулювати цукор в десерті можна самостійно, адже фрукти вже й так солодкі.
Рецепт сорбету з полуниці та персика
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 4
– 500 грамів полуниці
– 1 кілограм персиків
– 150 грамів цукру
– 11 грамів пектину
– 20 – 30 грамів соку лимона.
Приготування:
- Персики бланшуємо в окропі приблизно 45 секунд і перекладаємо у воду з льодом. Потім легко зачищаємо від шкірки, а м'якоть знімаємо з кісточки часточками.
- Полуницю миємо, зачищаємо від зелених хвостиків, блендером робимо з неї пюре, додаємо лимонний сік.
- Отримане пюре ставимо на вогонь і одразу додаємо цукор, який попередньо змішуємо з пектином.
- Вінчиком розмішуємо цукор поки пюре ледь тепле і доводимо до кипіння суміш – інтенсивно помішуючи вінчиком. Даємо прокипіти хоча б хвилинку.
- Додаємо шматочки персиків і ще прогріваємо суміш до кипіння, тримаємо 3 – 4 хвилини на вогні, щоб повністю добре прогрівся персик.
- Суміш перебиваємо в однорідну масу. За бажанням можна додати ще цукру чи лимонного соку, охолоджуємо. Наливаємо все у миску і ставимо у морозилку на 6 – 7 годин.
- Поки суміш заморожується, її треба помішувати, десь з 3 – 4-ої годинки. Це все щоб суміш не узялася одним шматком.
- Коли все готово, можна ще раз швидко "пробити" суміш блендером у чашці з горизонтальними лезами до однорідної консистенції. Після цього поставити в морозилку ще на пів години.
Смачного!
Зберігати сорбет можна в морозилці понад місяць, тільки накривайте плівкою. І після тривалого зберігання знов доведіть до однорідної консистенції.Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати улюблені сирники Бориса Джонсона.