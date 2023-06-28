Тепер тільки домашнє морозиво – рецепт крем-брюле
28 червня 2023, 09:46Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Влітку хочеться чогось холодного та смачного. Найчастіше у спеку ми обираємо морозиво: класичне, полуничне шоколадне. Чому б не приготувати його вдома? У нас є рецепт.
Морозиво крем-брюле – одне з найпопулярніших видів літніх смаколиків. Щоб приготувати такі ласощі вдома не потрібно багато морочитися на кухні. Процес приготування займе всього 15 хвилин, а решту за вас зробить холодильник.
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Рецепт морозива крем-брюле
- Час: 15 хвилин (+час на застигання в холодильнику)
- Порції: 2 – 4
– 500 грамів вершків 33% жирності;
– 200 грамів вареної згущонки;
– два вафельних коржі.
Приготування:
- ️Бортики роз'ємної форми змащуємо вершковим маслом і застеляємо пергаментом, викладаємо на дно форми один вафельний корж.
- ️Дуже холодні вершки збиваємо до стійких піків, додаємо варене згущене молоко, збиваємо до однорідності близько 1 хвилини.
- ️Виливаємо вершкову масу на вафельний корж і зверху накриваємо ще одним коржем.
- ️Кладемо майбутнє морозиво в морозилку до повного замороження.
- ️З готового морозива знімаємо форму, пергамент і нарізаємо.
Смачного!Сподобався рецепт морозива? Спробуйте також приготувати полуничне морозиво за нашим рецептом.