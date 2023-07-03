В торт чи до кави: як приготувати домашню карамель

3 липня 2023, 11:51
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Полюбляєте солодку каву чи карамельні торти? А ви знали, що її з легкістю можна приготувати вдома – без труднощів та мороки.

Домашня карамель нічим не поступається магазинній. Її можна зробити солодкою, або солоною. Такий смаколик додають в начинку до тортів, до кави чи інших кавових напоїв, поливають морозиво чи просто їдять ложкою.

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15 хвилин на приготування та кілька годин на стабілізацію і домашня, тягуча карамель готова. Спробуйте і результат вас приємно здивує.

Рецепт домашньої карамелі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
 – 240 грамів цукру;
 – 50 грамів  холодного масла 82% жирності;
 – 200 грамів гарячих вершків 30 – 33% жирності.

Приготування:

  • ️В широку каструльку з товстим дном висипаємо цукор.
  • ️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення.Силіконовою лопаткою цукор ніби притискаємо до дна каструлі, ви побачите як міняється колір цукру. Доводимо цукор до янтарного кольору.
  • ️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.
  • ️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно, бо бурлить.
  • ️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером (це для ідеальної текстури), переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.
  • ️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.
  • ️Термін зберігання такої карамелі понад місяць.
  • Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак