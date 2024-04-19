Готуємо домашню ковбасу на Великдень: який секрет дозволить зекономити море часу
Джерело:noviydoctor
Домашня ковбаса – один із неодмінних атрибутів Великодня. Якщо знати кілька секретів, то попри популярний міф її приготування не потребуватиме багато часу та енергії.
Приготування фаршу до ковбаси займає не більше часу, аніж до котлет. Єдине, до чого треба докласти зусиль – формування ковбасок. У досвідчених господинь є секрет, який дозволить зекономити час та нерви: просто сформуйте одну велику ковбасу, а вже з неї зробіть менші.
Читайте також Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Рецепт домашньої ковбаси
Час: 2 години + ніч
Порцій: залежить від розміру ковбаси
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 1 кілограм яловичини;
– 300 грамів сала;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 чайні ложки коріандру;
– 0,5 літра води.
Приготування:
- Половину фаршу пропускаємо через м'ясорубку, іншу половину дрібно нарізаємо.
- Сало пропускаємо через м'ясорубку.
- Змішуємо м'ясо, сало та спеції. Добре вимішуємо і ставимо на ніч у холодильник.
- Виймаємо масу з холодильника і додаємо воду. Вона має бути крижана.
- Формуємо ковбаски за допомогою м'ясорубки.
- Ковбаски можна коптити або запікати, тут кожен обирає до свого смаку.
Смачного!Ви більше не захочете робити котлет: рецепт м'ясного рулету у тісті.