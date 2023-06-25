В чому секрет ідеального соусу: томатна паста – рецепт, який можна приготувати вдома

Томатна паста – продукт, який є практично у кожному холодильнику. Її можна приготувати самотужки всього з кількох інгредієнтів.

Домашня томатна паста підходить для супів та соусів, які так полюбляють діти. Готуючи її самотужки, ви точно будете впевнені в поживності страви.

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Рецепт томатної пасти

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: на 2 банки по 300 мілілітрів

Корисно та апетитно / Фото unsplash

– приблизно 6 – 8 дуже стиглих помідорів;– 2 – 3 зубчики часнику;– чайна ложка солодкої паприки;– дрібка солі;– чорний перець до смаку;– 1 чайна ложка цукру;– пів чайної ложки сушеного базиліку;– 1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування:

На кожному помідорі зробіть надріз біля плодоніжки.

Залийте овочі окропом та залиште на кілька секунд.

Згодом очистіть від шкірки та наріжте на довільні шматки.

Каструлю з товстим дном помістіть на середній вогонь, влийте оливкову олію та розігрійте.

Всипте у неї подрібнений часник і решту інгредієнтів.

Тушкуйте до повної готовності помідорів.

Помідорний соус збийте блендером до отримання густої маси.

Пасту розлийте по чистих і попередньо стерилізованим банкам і закупорте.

Зберігайте у темному та прохолодному місці.

Як найкраще приготувати томатну пасту

Секрет полягає в тому, щоб тушкувати всі інгредієнти в оливковій олії чи іншому жирі, поки соус не стане цегляно-червоним і не почне карамелізуватися. Зазвичай це займає близько 5 хвилин на середньому вогні.

Що згущує томатну пасту?

Додавання суспензії кукурудзяного крохмалю – це простий спосіб швидко загустити соус. Просто з’єднайте рівні частини води та кукурудзяного крохмалю. Збийте до однорідності та потім вмішайте в соус.