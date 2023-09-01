Смажений гарбуз у сметані – розпочинаємо осінь корисно

1 вересня 2023, 14:12
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Джерело:

Христина Булезюк

В цей теплий осінній день ми підготували рецепт з гарбуза, який зможе доповнити будь-який прийом їжі. Спробуйте цю ситну та поживну страву та ви будете приємно здивовані.

Смажений гарбуз у сметані – це не тільки смачна овочева страва, а й корисна. Він смакує наче гриби в підливі та підходить до будь-якого гарніру чи м'ясної страви.

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Дуже смачний рецепт приготування гарбуза з яким у вас не виникне жодної мороки. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт смаженого гарбуза в сметані

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів очищеного гарбуза;
 – 2 ложки олії;
 – 180 грамів сметани;
 – 20 грамів холодної води;
 – 3 – 4 зубчики часнику;
 – пів чайної ложки меленої паприки;
 – свіжа петрушка та кріп;
 _ сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Очищуємо та нарізаємо гарбуз кубиками, смажимо до золотистого кольору 4 – 5 хвилин на сковорідці.
  • Додаємо змішаний соус (сметана, подрібнена зелень, паприка, часник) і тушкуємо до 5 хвилин. Вливаємо холодну воду та продовжуємо готувати під кришкою ще 20 хвилин.
  • Вимикаємо вогонь та залишаємо гарбуз в сметані настоятися ще 5 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак