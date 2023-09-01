Смажений гарбуз у сметані – розпочинаємо осінь корисно
1 вересня 2023, 14:12Читать новость на русском
Джерело:Христина Булезюк
В цей теплий осінній день ми підготували рецепт з гарбуза, який зможе доповнити будь-який прийом їжі. Спробуйте цю ситну та поживну страву та ви будете приємно здивовані.
Смажений гарбуз у сметані – це не тільки смачна овочева страва, а й корисна. Він смакує наче гриби в підливі та підходить до будь-якого гарніру чи м'ясної страви.
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Дуже смачний рецепт приготування гарбуза з яким у вас не виникне жодної мороки. Спробуйте і ви будете в захваті.
Рецепт смаженого гарбуза в сметані
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів очищеного гарбуза;
– 2 ложки олії;
– 180 грамів сметани;
– 20 грамів холодної води;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– пів чайної ложки меленої паприки;
– свіжа петрушка та кріп;
_ сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Очищуємо та нарізаємо гарбуз кубиками, смажимо до золотистого кольору 4 – 5 хвилин на сковорідці.
- Додаємо змішаний соус (сметана, подрібнена зелень, паприка, часник) і тушкуємо до 5 хвилин. Вливаємо холодну воду та продовжуємо готувати під кришкою ще 20 хвилин.
- Вимикаємо вогонь та залишаємо гарбуз в сметані настоятися ще 5 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати легкий осінній салат з апельсинами.