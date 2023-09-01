Смажений гарбуз у сметані – розпочинаємо осінь корисно

В цей теплий осінній день ми підготували рецепт з гарбуза, який зможе доповнити будь-який прийом їжі. Спробуйте цю ситну та поживну страву та ви будете приємно здивовані.

Смажений гарбуз у сметані – це не тільки смачна овочева страва, а й корисна. Він смакує наче гриби в підливі та підходить до будь-якого гарніру чи м'ясної страви.

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Дуже смачний рецепт приготування гарбуза з яким у вас не виникне жодної мороки. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт смаженого гарбуза в сметані

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

– 500 грамів очищеного гарбуза;– 2 ложки олії;– 180 грамів сметани;– 20 грамів холодної води;– 3 – 4 зубчики часнику;– пів чайної ложки меленої паприки;– свіжа петрушка та кріп;_ сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищуємо та нарізаємо гарбуз кубиками, смажимо до золотистого кольору 4 – 5 хвилин на сковорідці.

Додаємо змішаний соус (сметана, подрібнена зелень, паприка, часник) і тушкуємо до 5 хвилин. Вливаємо холодну воду та продовжуємо готувати під кришкою ще 20 хвилин.

Вимикаємо вогонь та залишаємо гарбуз в сметані настоятися ще 5 хвилин.

Смачного!

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