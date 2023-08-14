Грецький гірос – рецепт страви Богів
Джерело:Сook net
Гірос — це традиційна страва грецької кухні. Вона дуже схожа на турецьку шаурму , саме тому її часто так і називають — грецька шаурма. Головна відмінність рецепта гірос полягає в різноманітності інгредієнти для начинки.
Гірос по-домашньому може приготувати кожен. Це надзвичайно проста страва, хоч і складається із великої кількості інгредієнтів.
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Найчастіше для гірос використовують саме куряче м’ясо. Воно більш ніжне і відмінно поєднується з відомим соусом дзадзікі. Домашня піта, добре просочена часником, має неймовірний аромат і зробить страву дуже смачною.
Рецепт гірос з куркою
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів води;
– 40 грамів кефіру;
– 1 яйце;
– половина чайної ложки розпушувача для тіста;
– сіль;
– половина чайної ложки цукру;
– 1 ложка олії.
Для начинки:
– 150 грамів густого йогурту;
– 1 огірок;
– 2 зубчики часнику;
– зелень (м’ята, кріп, базилік);
– оливкова олія;
– 400 грамів курки;
– 300 грамів картоплі фрі;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 1 солодкий перець;
– 2 салатні цибулі;
– листя салату.
Приготування:
- Для приготування піти всі інгредієнти потрібно змішати і замісити тісто, скачати його в кульку. Після цього викласти в посудину і трохи посипати борошном. На 30 хвилин залишити в холодильнику, аби тісто відпочило.
- Огірок і часник натираємо на дрібній тертці. Додаємо оливкову олію і солимо. Зелень дрібно нарізаємо ножем. Всі інгредієнти добре перемішати разом із йогуртом і залишити в холодильнику на 15 – 20 хвилин.
- Куряче філе нарізати невеликими скибками. Солимо і перчимо, далі обсмажуємо на оливковій олії до утворення золотистої скоринки.
- Нарізаємо всі овочі для начинки довільними шматочками.
- Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо на дві частини. Кожну з них розкачуємо качалкою у вигляді невеликих тонких коржиків, які помістяться на сковороду.
- Попередньо розігріваємо сковороду, додаємо оливкову олію. Смажимо коржі з обох боків до утворення коричневих цяток.
- Вже готовий корж трохи змащуємо соусом і викладаємо листя салату. Зверху додаємо інгредієнти для начинки: курку, огірок, помідори, перець, картоплю. Загортаємо корж, всередину можна додати ще соусу.
Смачного!
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