Грецький гірос – рецепт страви Богів

14 серпня 2023, 12:51
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Джерело:

Сook net

Гірос — це традиційна страва грецької кухні. Вона дуже схожа на турецьку шаурму , саме тому її часто так і називають — грецька шаурма. Головна відмінність рецепта гірос полягає в різноманітності інгредієнти для начинки.

Гірос по-домашньому може приготувати кожен. Це надзвичайно проста страва, хоч і складається із великої кількості інгредієнтів.

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Найчастіше для гірос використовують саме куряче м’ясо. Воно більш ніжне і відмінно поєднується з відомим соусом дзадзікі. Домашня піта, добре просочена часником, має неймовірний аромат і зробить страву дуже смачною.

Рецепт гірос з куркою

  • Час: 1 година
  • Порції: 2
Інгредієнти для піти:
 – 250 грамів пшеничного борошна;
 – 50 грамів води;
 – 40 грамів кефіру;
 – 1 яйце;
 – половина чайної ложки розпушувача для тіста;
 – сіль;
 – половина чайної ложки цукру;
 – 1 ложка олії.
Для начинки:
 – 150 грамів густого йогурту;
 – 1 огірок;
 – 2 зубчики часнику;
 – зелень (м’ята, кріп, базилік);
 – оливкова олія;
 – 400 грамів курки;
 – 300 грамів картоплі фрі;
 – 2 помідори;
 – 1 огірок;
 – 1 солодкий перець;
 – 2 салатні цибулі;
 – листя салату.

Приготування:

  • Для приготування піти всі інгредієнти потрібно змішати і замісити тісто, скачати його в кульку. Після цього викласти в посудину і трохи посипати борошном. На 30 хвилин залишити в холодильнику, аби тісто відпочило.
  • Огірок і часник натираємо на дрібній тертці. Додаємо оливкову олію і солимо. Зелень дрібно нарізаємо ножем. Всі інгредієнти добре перемішати разом із йогуртом і залишити в холодильнику на 15 – 20 хвилин.
  • Куряче філе нарізати невеликими скибками. Солимо і перчимо, далі обсмажуємо на оливковій олії до утворення золотистої скоринки. 
  • Нарізаємо всі овочі для начинки довільними шматочками.
  • Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо на дві частини. Кожну з них розкачуємо качалкою у вигляді невеликих тонких коржиків, які помістяться на сковороду.
  • Попередньо розігріваємо сковороду, додаємо оливкову олію. Смажимо коржі з обох боків до утворення коричневих цяток.
  • Вже готовий корж трохи змащуємо соусом і викладаємо листя салату. Зверху додаємо інгредієнти для начинки: курку, огірок, помідори, перець, картоплю. Загортаємо корж, всередину можна додати ще соусу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак