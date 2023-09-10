Цей забутий український рецепт зібрав мільйон переглядів у TikTok: готуємо запашні горохляники
10 вересня 2023, 19:25Читать новость на русском
Джерело:TikTok vikysia
Українська кухня багата на смачні страви. Багато з них мають столітню історію та глибокі корені в національній культурі.
Оладки з гороху або так звані горохляники – українська страва, яка була дуже популярною до 50-х років минулого століття. Давайте разом відкриємо цей ароматний світ та відчуймо смак минулих часів.
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Рецепт горохляників
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 1 пачка гороху (800 грамів);
– 1 склянка борошна;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку;
– 1 яйце.
Приготування:
- Відваріть горох згідно з інструкцією на упаковці.
- Очистіть та наріжте кубиками цибулю.
- Обсмажте її на розпечені сковороді.
- Відцідіть горох на друшляк та додати смажену цибулю, борошно, яйце, сіль, перець.
- Смажте на розігрітій сковороді до скоринки, накривати кришкою не треба.
- Подавайте із сметанкою чи грецьким йогуртом.