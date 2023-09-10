Цей забутий український рецепт зібрав мільйон переглядів у TikTok: готуємо запашні горохляники

Українська кухня багата на смачні страви. Багато з них мають столітню історію та глибокі корені в національній культурі.

Оладки з гороху або так звані горохляники – українська страва, яка була дуже популярною до 50-х років минулого століття. Давайте разом відкриємо цей ароматний світ та відчуймо смак минулих часів.

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Рецепт горохляників

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

– 1 пачка гороху (800 грамів);– 1 склянка борошна;– 2 цибулини;– сіль, перець до смаку;– 1 яйце.

Приготування:

Відваріть горох згідно з інструкцією на упаковці.

Очистіть та наріжте кубиками цибулю.

Обсмажте її на розпечені сковороді.

Відцідіть горох на друшляк та додати смажену цибулю, борошно, яйце, сіль, перець.

Смажте на розігрітій сковороді до скоринки, накривати кришкою не треба.

Подавайте із сметанкою чи грецьким йогуртом.

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