Цей смак поверне вас у дитинство: як приготувати домашній гороховий суп
29 лютого 2024, 13:31Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Поки ми в очікуванні тепла та сонячних днів, саме час приготувати суп, який допоможе зігрітися та подарує ситість. Тільки натуральні інгредієнти, а отже, смакуватиме і дітям.
Гороховий суп із запахом копченостей – від самих цих слів вже тече слинка. При правильному підході та плануванні готувати його зовсім не довго.
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Гороховий суп
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 склянка жовтого колотого горошку;
– 700 грамів копчених ребер;
– 2 літри бульйону;
– 1 морква;
– 500 грамів картоплі;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– 1 зубчик часнику.
Приготування:
- Напередодні горох висипте в каструлю, залийте холодною водою і залишіть на ніч.
- У киплячий бульйон додайте відціджений замочений горох і доведіть до кипіння.
- Додайте ребра розділені на 4 менші частини.
- Зменшіть вогонь і варіть під кришкою 1 годину.
- Додайте очищену і тонко нарізану моркву та очищену і нарізану кубиками картоплю.
- Варіть близько пів години до м'якості овочів (можна збільшити час, якщо хочете, щоб картопля почала розвалюватися.
- За 10 хвилин до кінця додайте майоран і половинку часнику (цілого).
- З часом суп ще трішки загусне.