Особливий рецепт до святої вечері: готуємо гречані млинці

Є страви, які не лише ситні та смачні, але й здатні перенести нас у дитинство. Серед таких кулінарних смаколиків – гречані млинці, які традиційно готують на Другий Святвечір.

За традиціями вечеря на Другий Святий вечір є скромнішою за першу. На стіл ставлять кутю, узвар, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії. Ця страва – втілення української кухні та традицій.

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Особливі традиції на Другий Святвечір

Часто на Другий Святвечір дівчата ворожили. Дівчина увечері або вночі виходить з будинку і у першого ж стрічного чоловіка питає, як його звати. Вважається, що майбутній чоловік матиме те ж ім'я і ту ж красу, що й опитаний.

В деяких регіонах України є звичай "виганяти кутю". З Йорданом закінчується цикл різдвяних свят, тож необхідно голосно попрощатися з основними атрибутами святкувань. У давнину дітлахи голосно били ложками об металевий посуд, створюючи галас на подвір’ї.

Господар сім'ї має винести з хати сіно, яке лежало на долівці та розділяв його між худобою. Головна традиція – це ще раз зустрітися з сімєю та за спільним столом насолодитися обрядовою вечерею. Серед смачних страв мають бути обов'язково гречані млинці.

Рецепт гречаних млинців

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 100 грамів гречаної муки;– 100 грамів пшеничного борошна;– 500 мілілітрів води;– 2 столові ложки цукру;– 2 чайні ложки сухих дріжджів;– сіль до смаку.

Приготування:

У теплій воді (приблизно 250 мілілітрів) розчиніть дріжджі, додайте цукор і сіль та ретельно перемішайте. Додайте до цієї суміші просіяне борошно та замісіть тісто. Поставте його в тепле місце на 40 хвилин. Воно має збільшитися в об'ємі приблизно в 1,5 – 2 рази. Коли тісто підійде, додайте в нього гречане борошно і все добре перемішайте. Додайте 125 мілілітрів води кімнатної температури і залиште на пів години настоюватися. Через 30 хвилин додайте в тісто ще 125 мілілітрів води і розмішайте до однорідної консистенції. Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте млинці з обох сторін. Їх можна подавати як окрему страву замість хліба полити або полити варенням.

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