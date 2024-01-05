Особливий рецепт до святої вечері: готуємо гречані млинці
Джерело:ukr.media
Є страви, які не лише ситні та смачні, але й здатні перенести нас у дитинство. Серед таких кулінарних смаколиків – гречані млинці, які традиційно готують на Другий Святвечір.
За традиціями вечеря на Другий Святий вечір є скромнішою за першу. На стіл ставлять кутю, узвар, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії. Ця страва – втілення української кухні та традицій.
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Особливі традиції на Другий Святвечір
Часто на Другий Святвечір дівчата ворожили. Дівчина увечері або вночі виходить з будинку і у першого ж стрічного чоловіка питає, як його звати. Вважається, що майбутній чоловік матиме те ж ім'я і ту ж красу, що й опитаний.
В деяких регіонах України є звичай "виганяти кутю". З Йорданом закінчується цикл різдвяних свят, тож необхідно голосно попрощатися з основними атрибутами святкувань. У давнину дітлахи голосно били ложками об металевий посуд, створюючи галас на подвір’ї.
Господар сім'ї має винести з хати сіно, яке лежало на долівці та розділяв його між худобою. Головна традиція – це ще раз зустрітися з сімєю та за спільним столом насолодитися обрядовою вечерею. Серед смачних страв мають бути обов'язково гречані млинці.
Рецепт гречаних млинців
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 100 грамів гречаної муки;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 чайні ложки сухих дріжджів;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У теплій воді (приблизно 250 мілілітрів) розчиніть дріжджі, додайте цукор і сіль та ретельно перемішайте.
- Додайте до цієї суміші просіяне борошно та замісіть тісто.
- Поставте його в тепле місце на 40 хвилин.
- Воно має збільшитися в об'ємі приблизно в 1,5 – 2 рази.
- Коли тісто підійде, додайте в нього гречане борошно і все добре перемішайте.
- Додайте 125 мілілітрів води кімнатної температури і залиште на пів години настоюватися.
- Через 30 хвилин додайте в тісто ще 125 мілілітрів води і розмішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте млинці з обох сторін.
- Їх можна подавати як окрему страву замість хліба полити або полити варенням.