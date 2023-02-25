Як приготувати гречані млинці – простий рецепт

25 лютого 2023, 09:54
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Млинців чудово підійдуть як до сніданку, так і до обіду чи вечері. А що вони були справді особливими, спробуйте гречані.

Ми звикли готувати млинці на пшеничному борошні, а що якщо спробувати їх дещо іншими – гречаними.

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Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом гречаних млинців, аби кожен міг спробувати їх вдома.

Рецепт гречаних млинців

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 18 штук
 Інгредієнти:
 – 100 грамів гречаного борошна;
 – 250 грамів окропу;
 – 200 грамів яйця;
 – 10 грамів цукру;
 – 3 грамів солі;
 – 450 грамів теплого молока;
 – 120 грамів пшеничного борошна;
 – 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Заливаємо окропом гречане борошно та перемішуємо.
  • Додаємо яйця, цукор, сіль та половину теплого молока.
  • Додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, вливаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло.
  • Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
  • Їх можна їсти як з м'ясною чи рибною начинкою, так і поливати медом чи сметаною.

Смачного!

Популярні начинки для млинців:

  • курятина та гриби
  • курятина з овочами: морква, цибуля
  • кисломолочний сир з родзинками
  • кисломолочний сир з часником і кропом
  • варення чи джем
  • шоколадна паста
  • згущене молоко чи іриски
  • тушкована чи консервована риба
  • морква з горошком
  • яловичий фарш з овочами

 

Автор: Богданна Рибак