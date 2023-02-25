Як приготувати гречані млинці – простий рецепт
25 лютого 2023, 09:54Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Млинців чудово підійдуть як до сніданку, так і до обіду чи вечері. А що вони були справді особливими, спробуйте гречані.
Ми звикли готувати млинці на пшеничному борошні, а що якщо спробувати їх дещо іншими – гречаними.
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Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом гречаних млинців, аби кожен міг спробувати їх вдома.
Рецепт гречаних млинців
- Час: 50 хвилин
- Порції: 18 штук
– 100 грамів гречаного борошна;
– 250 грамів окропу;
– 200 грамів яйця;
– 10 грамів цукру;
– 3 грамів солі;
– 450 грамів теплого молока;
– 120 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Заливаємо окропом гречане борошно та перемішуємо.
- Додаємо яйця, цукор, сіль та половину теплого молока.
- Додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, вливаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло.
- Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
- Їх можна їсти як з м'ясною чи рибною начинкою, так і поливати медом чи сметаною.
Смачного!
Популярні начинки для млинців:
- курятина та гриби
- курятина з овочами: морква, цибуля
- кисломолочний сир з родзинками
- кисломолочний сир з часником і кропом
- варення чи джем
- шоколадна паста
- згущене молоко чи іриски
- тушкована чи консервована риба
- морква з горошком
- яловичий фарш з овочами