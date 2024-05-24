Коли в спеку немає апетиту: грецький салат, який додасть енергії та натхнення

24 травня 2024, 10:28
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Джерело:

gospodynka

Салати – це справжній порятунок у спекотну погоду. Коли їсти не надто хочеться, мікс овочів завжди прийде на допомогу.

Грецький салат – одна з найлегших опцій, коли йдеться про перекус. Нарізка звичних овочів, заправка, перемішування – і справу зроблено!

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Рецепт грецького салату 

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів помідорів;
– 200 грамів огірків;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибуля;
– 100 грамів фети;
– 100 грамів оливок;
– 1 авокадо;
– 50 мілілітрів олії;
– по 1 чайній ложці орегано та базиліка;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– часник, перець та сіль до смаку.

Приготування: 

  1. Спочатку готуємо соус. Олію, базилік, сіль, перець та лимонний сік з'єднуємо та добре перемішуємо. 
  2. Овочі нарізаємо кубиками, цибулю – напівкільцями.
  3. Авокадо чистимо та видаляємо кістку, нарізаємо кубиками.
  4. Овочі акуратно викладаємо на тарілку. Заправляємо соусом.
  5. Зверху викладаємо цибулю, фету та оливки.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська