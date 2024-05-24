Коли в спеку немає апетиту: грецький салат, який додасть енергії та натхнення
24 травня 2024, 10:28Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Салати – це справжній порятунок у спекотну погоду. Коли їсти не надто хочеться, мікс овочів завжди прийде на допомогу.
Грецький салат – одна з найлегших опцій, коли йдеться про перекус. Нарізка звичних овочів, заправка, перемішування – і справу зроблено!
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Рецепт грецького салату
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів;
– 200 грамів огірків;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибуля;
– 100 грамів фети;
– 100 грамів оливок;
– 1 авокадо;
– 50 мілілітрів олії;
– по 1 чайній ложці орегано та базиліка;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– часник, перець та сіль до смаку.
Приготування:
- Спочатку готуємо соус. Олію, базилік, сіль, перець та лимонний сік з'єднуємо та добре перемішуємо.
- Овочі нарізаємо кубиками, цибулю – напівкільцями.
- Авокадо чистимо та видаляємо кістку, нарізаємо кубиками.
- Овочі акуратно викладаємо на тарілку. Заправляємо соусом.
- Зверху викладаємо цибулю, фету та оливки.
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