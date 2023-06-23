Відмінна закуска до будь-якого столу: мексиканський гуакамоле з домашніми чипсами

Шукаєте смачну, але водночас корисну закуску, щоб не зашкодила фігурі? У нас є рецепт мексиканського гуакамоле, з домашніми чипсами, які точно сподобаються кожному.

Така закуска з авокадо не тільки яскраво доповнить стіл, а й наситить організм без шкоди для фігури. Для літа – це ідеальний варіант перекусу.

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Доповнить гуакамоле домашні чипси з лаваша або мексиканський начос. Смак закуски можна регулювати спеціями, які вам довподоби.

Рецепт гуакамоле з начос

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 2 – 3 стиглих авокадо;– 1 маленький помідор;– 1 маленька фіолетова цибуля;– пучок кінзи;– сіль та перець;– сік лайму або лимону.– мексиканські такос;– олія;– сіль та улюблені спеції.

Приготування:

Розрізаємо мексиканські такос на трикутнички, поливаємо олією та спеціями. Перемішуємо все руками, викладаємо на деко та запікаємо в духовці 10 – 15 хвилин при 180 – 190 градусах.

Розрізаємо стиглі авокадо навпіл, видаляємо кісточку. М'якоть дістаємо за допомогою ложки та розм'якшуємо виделкою, або в ступі.

Нарізаємо дрібним кубиком помідори та цибулю, змішуємо з авокадо. Додаємо дрібно нарізану зелень кінзи та заправляємо соком лайма чи лимона.

Виймаємо домашні чипси з духовки, охолоджуємо та подаємо з гуакамоле.

Смачного!

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