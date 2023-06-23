Відмінна закуска до будь-якого столу: мексиканський гуакамоле з домашніми чипсами

23 червня 2023, 14:53
Читать новость на русском

Джерело:

Валерія Велігура

Шукаєте смачну, але водночас корисну закуску, щоб не зашкодила фігурі? У нас є рецепт мексиканського гуакамоле, з домашніми чипсами, які точно сподобаються кожному.

Така закуска з авокадо не тільки яскраво доповнить стіл, а й наситить організм без шкоди для фігури. Для літа – це ідеальний варіант перекусу.

Читайте також У чому секрет популярності нагетсів та як за кілька хвилин їх "Легко!" подати до столу

Доповнить гуакамоле домашні чипси з лаваша або мексиканський начос. Смак закуски можна регулювати спеціями, які вам довподоби.

Рецепт гуакамоле з начос

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4
 Інгредієнти:
 – 2 – 3 стиглих авокадо;
 – 1 маленький помідор;
 – 1 маленька фіолетова цибуля;
 – пучок кінзи;
 – сіль та перець;
 – сік лайму або лимону.
Для чипсів:
 – мексиканські такос;
 – олія;
 – сіль та улюблені спеції.

Приготування:

  • Розрізаємо мексиканські такос на трикутнички, поливаємо олією та спеціями. Перемішуємо все руками, викладаємо на деко та запікаємо в духовці 10 – 15 хвилин при 180 – 190 градусах.
  • Розрізаємо стиглі авокадо навпіл, видаляємо кісточку. М'якоть дістаємо за допомогою ложки та розм'якшуємо виделкою, або в ступі.
  • Нарізаємо дрібним кубиком помідори та цибулю, змішуємо з авокадо. Додаємо дрібно нарізану зелень кінзи та заправляємо соком лайма чи лимона.
  • Виймаємо домашні чипси з духовки, охолоджуємо та подаємо з гуакамоле.

Смачного!

Сподобався рецепт легкої закуски? Спробуйте також приготувати рулетики з кабачків за нашим рецептом.
Автор: Богданна Рибак