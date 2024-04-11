Холодець з курки: за цим рецептом приготує кожен
11 квітня 2024, 22:02Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Святковий стіл на Великдень – це не лише про пишні паски та яскраві писанки, але й про різноманітні традиційні страви. Серед них особливе місце займає холодець.
Ця страва – чудовий вибір для тих, хто цінує легкість та ніжність смаку. А ще його легко та просто готувати!
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Холодець з курки
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1 кілограм курки;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 25 грамів желатину;
– 1,3 – 1,5 літра води;
– 2 ложки солі;
– 25 штук горошку чорного перцю.
Приготування:
- Курячі гомілки, а також інші частини птиці, добре промийте.
- Для кращого смаку варто залишити м'ясо на три години у холодній воді.
- Після цього ретельно промийте курку, перекладіть у чистий казан, додайте туди цибулю зі шкіркою, що надасть насиченого золотавого кольору бульйону, та моркву.
- Коли вода закипить, зніміть піну та додайте свої улюблені прянощі.
- Моркву потрібно дістати з каструлі через пів години кипіння на повільному вогні. Потім досоліть до смаку, кількість солі приблизно дві столові ложки, і покладіть пару лаврових листів.
- Відварене м'ясо перекладіть в окрему тарілку, а цибулю можна викинути.
- Дайте м'ясу трохи охолонути, після чого м'ясо потрібно зняти з кісток.
- М'ясо для холодцю розділіть на нитки або дрібно поріжте.
- Бульйон слід процідити та охолодити.
- У невеликій кількості бульйону розчиніть желатин, а потім влийте його назад у каструлю, ретельно все перемішайте.
- Використовуйте моркву для створення оригінальних прикрас у формі для холодцю, додайте трохи зелені або зеленого горошку для кольорових акцентів.
- На дно форми викладіть прикраси, на них розмістіть м'ясо та акуратно залийте процідженим бульйоном.
- Поставте у холодильник, щоб холодець повністю застиг.