В спеку кращого не знайдеш: рецепт неймовірного холодного борщу
15 липня 2024, 10:46Читать новость на русском
Джерело:ютуб Моя Кулінарія
Коли на вулиці спека, гарячі страви виглядають не так привабливо. Але коли хочеться борщу, то вихід завжди є!
Цей латвійський варіант борщу дуже смачний та легкий у приготуванні. Його подають холодним, тому навіть спека не змусить відмовитися від улюбленої страви.
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Рецепт холодного борщу
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 великих огірки;
– 4 яйця;
– 1 куряче філе або 150 грамів вареної ковбаси;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 900 мілілітрів кефіру (2,5%);
– 2 столові ложки сметани;
– 700 мілілітрів мінеральної води;
– сіль та перець до смаку;
– кріп, петрушка, зелена цибуля.
Приготування:
- Грубо натираємо варений буряк. Солимо.
- Лимон трішки розминаємо та розрізаємо навпіл. Видушуємо трішки соку у буряк.
- Нарізаємо варену ковбасу або відварене філе.
- Миємо та нарізаємо огірки.
- Нарізаємо варені яйця.
- Нарізаємо зелень.
- Змішуємо усі інгредієнти. Солимо та перчимо.
- Заправляємо страву. Додаємо сметану, гірчицю та кефір. Добре перемішуємо.
- Додаємо мінеральну воду і ще раз добре перемішуємо.
- Прикрашаємо зеленню та яйцем і подаємо.
Смачного!Не потрібно навіть стерилізації: як легко замаринувати огірки.