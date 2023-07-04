Чим відрізняється від українського: як приготувати справжній американський хот-дог

Хот-дог – супер швидка їжа на будь-який випадок життя. У День Незалежності США дізнайтеся все про найпопулярніший американський фаст-фуд.

Хот-дог – це класична американська їжа і зірка Дня Незалежності США. У власних домівках, зонах барбекю чи пляжах заведено підсмажувати сосиски на грилі й подавати їх із кетчупом, гірчицею, а також іншими додатками до смаку.

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Як виник легендарний хот-дог

Подавати подовгасту булочку з сосисками почали на узбережжі нью-йоркського півострова Коні-Айленд. Там досі зберігся напис "Оригінальний хот-дог Фельтмана з Коні-Айленда – 1867". Саме цей пан започаткував цілу імперію рогаликів з сосисками.

Фельтман переїхав до США 1856 року і привіз із собою пристрасть до сосисок. Пекар за освітою, він спочатку відкрив у Брукліні пекарню. Багато хто із відпочивальників запитував у підприємця, чи не має він гарячої їжі, крім молюсків. Тому він покликав майстра і той додав до візка жаровню для смаження сосисок і металеву коробку для підігріву булочок.

Того літа, коли американська нація оговтувалася від Громадянської війни, Фельтман продав майже 4 тисячі гарячих сосисок, які він клав у свої фірмові довгі булочки. Вартувала страва п'ять центів. Продажі були настільки великими, що на кінець століття скромний візок розрісся до цілої імперії, а згодом до культової страви по цілому світі.

Рецепт хот-дога

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 5

Як це смачно / Фото unsplash

– 10 булочок для хот-догів;– 10 улюблених сосисок;– 2 маринованих огірки;– жменя салату ромен або айсберг;– пів червоної цибулі;– помідор середнього розміру;– інші додатки: кетчуп, гірчиця, майонез до смаку.

Приготування:

Розріжте булочки з хот-догами навпіл, але до кінця.

Відкрийте кожен рогалик, щоб можна було покласти начинку. Найважливішим інгредієнтом будь-якого хот-дога є довга сосиска.

Їх варто злегка підігріти в окропі або обсмажити на сухій сковороді на слабкому вогні або на грилі.

Салат ромен руками порвіть, а цибулю, огірки та помідори тонко наріжте.

У рогалик покладіть сосиску, а з боків скибочки маринованих огірків і кружечки помідорів та цибулю.

Домашні хот-доги перед подачею полийте кетчупом, гірчицею і майонезом.

Приготуйте ці– і вам захочеться смакувати їх дуже часто.