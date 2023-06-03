Не зіпсує фігуру – готуємо хумус з нуту

Не знаєте, що приготувати на закуску, щоб і смачно було, і не калорійно? У нас є рецепт ізраїльської закуски з нуту.

Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.

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Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами.

Рецепт класичного хумусу

Час: 30 хвилин (8 годин на замочування)

30 хвилин (8 годин на замочування) Порції: 3 – 4

– 200 грамів нуту;– 2 столові ложки тахіни (кунжутна паста);– 5 зубчиків часнику;– дрібка солі;– кумин;– 200 грамів оливкової олії.

Приготування:

Заздалегідь замочуємо нут у воді, краще залишити його з вечора.

Відварюємо нут у підсоленій воді до готовності.

У чаші блендера з'єднуємо нут, тахіну, часник та спеції. Подрібнюємо все в однорідну масу.

Вливаємо до маси олію та продовжуємо збивати хумус.

Смачного!

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