Не зіпсує фігуру – готуємо хумус з нуту
3 червня 2023, 08:44Читать новость на русском
Не знаєте, що приготувати на закуску, щоб і смачно було, і не калорійно? У нас є рецепт ізраїльської закуски з нуту.
Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.
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Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами.
Рецепт класичного хумусу
- Час: 30 хвилин (8 годин на замочування)
- Порції: 3 – 4
– 200 грамів нуту;
– 2 столові ложки тахіни (кунжутна паста);
– 5 зубчиків часнику;
– дрібка солі;
– кумин;
– 200 грамів оливкової олії.
Приготування:
- Заздалегідь замочуємо нут у воді, краще залишити його з вечора.
- Відварюємо нут у підсоленій воді до готовності.
- У чаші блендера з'єднуємо нут, тахіну, часник та спеції. Подрібнюємо все в однорідну масу.
- Вливаємо до маси олію та продовжуємо збивати хумус.
Смачного!Сподобався рецепт ізраїльської закуски? Спробуйте також приготувати смачну закуску з баклажанів за нашим рецептом.