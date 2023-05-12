Ідеальна булка для хот-дога чи бургера – готуємо бріош
Джерело:Володимир Ярославський
У багатьох закладах сучасної кухні подають звичний нам стріт-фуд з новими елементами, як от хот-дог чи бургер в булці бріош. Чому б і нам не спробувати приготувати це тісто вдома!
Бріош – пухке дріжджове тісто, з якого готують майже всю здобу у французькій кухні. Особливістю бріош є її повітряна структура, особливий метод замішування та "росту" тіста.
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У багатьох французьких ресторанах булки бріош подають як комплімент від закладу з ароматним вершковим маслом. Цю практику перейняли й деякі українські ресторани. Серед них і заклади Володимира Ярославського, українського шеф-кухаря та кулінарного експерта шоу "Мастер Шеф".
Кухар вирішив поділитися з читачами перевіреним рецептом булки бріош, яка ідеально підійде до бургерів чи хот-догів.
Рецепт ідеальної булки бріош
Приготування:
- До теплого молока додаємо 15 грамів цукру та 70 грамів борошна, сухі дріжджі. Замішуємо вінчиком тісто й накриваємо рушником. Залишаємо на 30 хвилин в теплому місці.
- Додаємо яйця, залишок борошна та замішуємо тісто на середній швидкості комбайна 1 – 2 хвилини. Далі на найменшій швидкості 7 хвилин. Коли тісто стане гладеньким, додаємо холодні кубики вершкового масла та вимішуємо його до розчинення.
- Залишаємо його під рушником підійти.
- Розділяємо тісто по 100 грамів та формуємо булки.
- Залишаємо підійти в теплому місці приблизно в 3,5 раза. Для цього краще підійде духовка та маленький сотейник з окропом, щоб було не гаряче та волого.
- Змащуємо яйцем та випікаємо в режимі верх, низ конвекція:
– Хот-дог у формі 27/19 см (влізло 6 штук) 15 хвилин при температурі 185 градусів;
– Круглі для бургера по 12 – 14 хвилин при температурі 190 градусів.
- ️На низ духовки добре ставити сковорідку чи сотейник з водою.
Смачного!