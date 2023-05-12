Ідеальна булка для хот-дога чи бургера – готуємо бріош

У багатьох закладах сучасної кухні подають звичний нам стріт-фуд з новими елементами, як от хот-дог чи бургер в булці бріош. Чому б і нам не спробувати приготувати це тісто вдома!

Бріош – пухке дріжджове тісто, з якого готують майже всю здобу у французькій кухні. Особливістю бріош є її повітряна структура, особливий метод замішування та "росту" тіста.

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У багатьох французьких ресторанах булки бріош подають як комплімент від закладу з ароматним вершковим маслом. Цю практику перейняли й деякі українські ресторани. Серед них і заклади Володимира Ярославського, українського шеф-кухаря та кулінарного експерта шоу "Мастер Шеф".

Кухар вирішив поділитися з читачами перевіреним рецептом булки бріош, яка ідеально підійде до бургерів чи хот-догів.

Рецепт ідеальної булки бріош

Інгредієнти:

– 520 грамів борошна;

– 240 грамів молока;

– 80 грамів цукор;

– 12 грамів сухі дріжджі (36 свіжих);

– 110 грамів яєць;

– 125 грамів вершкового масла 82,5%;

– 10 грамів солі.

Приготування:

До теплого молока додаємо 15 грамів цукру та 70 грамів борошна, сухі дріжджі. Замішуємо вінчиком тісто й накриваємо рушником. Залишаємо на 30 хвилин в теплому місці.

Додаємо яйця, залишок борошна та замішуємо тісто на середній швидкості комбайна 1 – 2 хвилини. Далі на найменшій швидкості 7 хвилин. Коли тісто стане гладеньким, додаємо холодні кубики вершкового масла та вимішуємо його до розчинення.

Залишаємо його під рушником підійти.

Розділяємо тісто по 100 грамів та формуємо булки.

Залишаємо підійти в теплому місці приблизно в 3,5 раза. Для цього краще підійде духовка та маленький сотейник з окропом, щоб було не гаряче та волого.

Змащуємо яйцем та випікаємо в режимі верх, низ конвекція:

– Хот-дог у формі 27/19 см (влізло 6 штук) 15 хвилин при температурі 185 градусів;

– Круглі для бургера по 12 – 14 хвилин при температурі 190 градусів.

️На низ духовки добре ставити сковорідку чи сотейник з водою.

Смачного!