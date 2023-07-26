Кабачки по-корейськи: популярний рецепт від Клопотенка
26 липня 2023, 12:13Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Існує чимало рецептів із кабачків на зиму, але цей особливий. Його можна подавати як закуску, або брати за основу для рагу.
Цей варіант зимової консервації з кабачків та моркви стане улюбленим серед ваших рецептів. Він не тільки легкий у приготуванні, а й надзвичайно смачний.
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Подавайте кабачки по-корейськи до м'яса, риби або гарнірів з картоплі. Смакуватиме також гречана каша та макарони.
Рецепт кабачків по-корейськи
- Час: 2 години
- Порції: 4
– 3 кілограми кабачків;
– 1,5 кілограма моркви;
– 1,5 кілограма цибулі;
– 3 ложки солі;
– 750 грамів соняшникової олії (рафінованої);
– 150 грамів оцту 9%;
– 60 грамів меленого коріандру;
– 300 грамів цукру;
– 3 чайні ложки гострого меленого перцю;
– 3 головки часнику.
Приготування:
- Моркву чистимо та натираємо на спеціальній тертці соломкою. Викладаємо в окрему миску.
- Кабачки також натираємо соломкою і перекладаємо в окрему миску. Цибулю очищаємо і нарізаємо пір'ям.
Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка
- В глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні. Додаємо спочатку цибулю й обсмажуємо, доки вона не стане мʼякою, періодично помішуючи. Після цього додаємо моркву і тушкуємо ще 3 хвилини, помішуючи. В останню чергу додаємо кабачки та тушкуємо ще 3 хвилини.
Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка
- Додаємо цукру, оцет, вичавлений часник, коріандр і гострий мелений перець. Добре солимо все та перемішуємо. Тушкуємо страву 10 хвилин.
Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка
- У стерилізовані банки викладаємо гарячу овочеву суміш. Закриваємо стерильними кришками і перевертаємо до повного охолодження.
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