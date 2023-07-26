Кабачки по-корейськи: популярний рецепт від Клопотенка

26 липня 2023, 12:13
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Джерело:

Євген Клопотенко

Існує чимало рецептів із кабачків на зиму, але цей особливий. Його можна подавати як закуску, або брати за основу для рагу.

Цей варіант зимової консервації з кабачків та моркви стане улюбленим серед ваших рецептів. Він не тільки легкий у приготуванні, а й надзвичайно смачний.

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Подавайте кабачки по-корейськи до м'яса, риби або гарнірів з картоплі. Смакуватиме також гречана каша та макарони.

Рецепт кабачків по-корейськи

  • Час: 2 години
  • Порції: 4
Інгредієнти: 
 – 3 кілограми кабачків;
 – 1,5 кілограма моркви;
 – 1,5 кілограма цибулі;
 – 3 ложки солі;
 – 750 грамів соняшникової олії (рафінованої);
 – 150 грамів оцту 9%;
 – 60 грамів меленого коріандру;
 – 300 грамів цукру;
 – 3 чайні ложки гострого меленого перцю;
 – 3 головки часнику.

Приготування:

  • Моркву чистимо та натираємо на спеціальній тертці соломкою. Викладаємо в окрему миску.
  • Кабачки також натираємо соломкою і перекладаємо в окрему миску. Цибулю очищаємо і нарізаємо пір'ям.


Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

  • В глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні. Додаємо спочатку цибулю й обсмажуємо, доки вона не стане мʼякою, періодично помішуючи. Після цього додаємо моркву і тушкуємо ще 3 хвилини, помішуючи. В останню чергу додаємо кабачки та тушкуємо ще 3 хвилини.


Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

  • Додаємо цукру, оцет, вичавлений часник, коріандр і гострий мелений перець. Добре солимо все та перемішуємо. Тушкуємо страву 10 хвилин.


Приготування зимової консервації / Фото Клопотенка

  • У стерилізовані банки викладаємо гарячу овочеву суміш. Закриваємо стерильними кришками і перевертаємо до повного охолодження.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак