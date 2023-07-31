Рецепт ідеальної кабачкової ікри до гарніру чи на бутерброд

Не знаєте, що приготувати з кабачків, адже перепробували вже чимало всього? Спробуйте кабачкову ікру, яка точно вразить смаком та ніжністю.

Кабачкова ікра – цікавий варіант закуски для всієї родини. Її можна куштувати одразу після приготування, а можна закрити в банки та залишити на зиму.

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Рецепт кабачкової ікри

Час: 3 години

3 години Порції: 2

– 3 кілограми кабачків;– 50 грамів ріпчастої цибулі;– 250 грамів томатного соусу;– 250 грамів олії;– 100 грамів цукру;– 4 зубчики часнику;– 2 ложки солі;– 1 чайна ложка чорного перцю;– 1 ложка 9% оцту.

Приготування:

Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.

Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.

Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.

Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.

Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.

Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.

Смачного!

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