Ваші друзі будуть в захваті: як приготувати кабачки на мангалі
7 травня 2024, 17:29Читать новость на русском
Джерело:"Як зробити"
Кабачки чудово пасують до шашлику чи ковбасок. Спробуйте приготувати їх на мангалі за цим рецептом.
Кабачки на грилі виходять дуже ніжними та соковитими. Дим додасть їм неймовірного аромату.
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Рецепти кабачків на грилі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 2 молоді кабачки;
– 1 гострий стручковий перець;
– сік з половини лимона;
– 5 столових ложок оливкової олії;
– 2 столові ложки м'ятного листя;
– морська сіль до смаку.
Такі кабачки чудово пасують до м'яса / Фото Unsplash
Приготування:
- Молоді кабачки наріжте повздовж на широкі смужки. Швидко обсмажте з двох сторін на грилі – буквально по кілька хвилин на сторону.
- З лимонного соку, оливкової олії та солі зробіть заправку. Дрібно нарубайте стручок гострого перцю.
- Викладіть смажені кабачки на велику тарілку, присипте їх м'ятним листям і нарубаним гострим перцем.
- Рясно заправте сумішшю лимонного соку та оливкової олії, після чого одразу подавайте до столу.