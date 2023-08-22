Подаємо з сезонними фруктами: як приготувати качку у духовці
22 серпня 2023, 21:25Читать новость на русском
Джерело:moje gotowanie
Качка з яблуками – це чудовий варіант для сімейної трапези. Для приготування цієї птиці знадобиться час, але за допомогою кількох секретів все пройде максимально легко.
Для того, щоб качка вийшла мякою та ніжною, її слід вимочити у маринаді. Це м'ясо чудово смакує із різноманітними фруктами. Яблука, перчики та апельсини вже стали класичною начинкою для цієї страви.
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Рецепт качки у духовці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Смачно для всієї сім'ї / Фото unsplashІнгредієнти:
– 1 качка;
– 5 яблук;
– 40 грамів солі;
– 5 грамів перцю;
– 5 грамів майорану;
– 30 грамів освітленого вершкового масла.
Приготування:
- Качку промийте. Викладіть в миску, залийте холодною водою. Додайте на кожен літр води 1 столову ложку солі.
- Залиште в прохолодному місці на ніч.
- Перед запіканням качку обсушіть.
- Зсередини та зовні щедро натріть майораном і перцем.
- Яблука наріжте шматочками.
- Змішати з майораном, начиніть качку. Зшийте птицю бавовняними нитками.
- Помістіть качку в змащену маслом форму для запікання.
- Поставте в духовку, розігріту до 170 – 90 градусів.
- Повільно збільшуйте температуру до 220 градусів, поки качка не підрум’яниться.
- Зменшіть температуру до 180 градусів, додайте решту нарізаних яблук з майораном і накрийте кришкою. На цьому етапі за бажанням можна додати апельсини.
- Запікайте птицю, поливаючи соусом для засмажки кожні 10 хвилин.
- Страва готова, коли при проколюванні ножем з м’яса не виділяється сік.
Як приготувати смачну качку
- Крім яблук для смаженої качки рекомендуємо також часточки апельсина – цедру цитрусових слід ретельно почистити. Солодкий апельсиновий сік ідеально підкреслить цей вид птиці.
- В середині приготування качку можна перевернути.
- Смажену качку з яблуками можна готувати в жаровні або в жароміцному посуді (без кришки).